Con la integración de Alianza Lima a la competencia, la programación de la Liga 1 Betsson anunció la ejecución de una nueva jornada, que tendrá inició este sábado 27 con encuentros como Cienciano vs. Alianza Atlético, Melgar vs. Cantolao y Mannucci vs. San Martín.

Sin embargo, el compromiso más esperado es el de Universitario ante UTC, sobre todo por la necesidad de los merengues de sumar de a tres, luego de empatar ante Melgar y caer frente al Delfín.

Así se jugará la fecha 3 de la Liga 1 Betsson. Foto: Liga de Fútbol Profesional/Twitter

El lunes 29 continúa el fixture con emocionantes encuentros como el Sport Boys vs. Binacional, Alianza Universidad vs. Sporting Cristal y Municipal frente a la Universidad César Vallejo,

Mientras que el estreno de Alianza Lima en la temporada 2021 de la Liga 1 Betsson será el martes 30 de este mes frente a Cusco FC, en el Estadio Alberto Gallardo. Para cerrar la jornada, se enfrentarán Ayacucho vs. Sport Huancayo.

Programación de la fecha 3 de la Liga 1 Betsson:

Partido Fecha Hora Canal Grupo Cienciano vs. Alianza Atlético 27-03 11.00 a. m. Gol Perú A Melgar vs. Cantolao 27-03 1.15 . m. Gol Perú A Universitario vs. IYC 27-03 3.30 p. m. Gol Perú A Mannucci vs. San Martín 27-03 6.00 p. m. Gol Perú A Sport Boys vs. Binacional 29-03 1.15 p. m, Gol Perú B Alianza Universidad vs. Sporting Cristal 29-03 3.30 p. m. Gol Perú B Municipal vs. Universidad César Vallejo 29-03 6.00 p. m. Gol Perú B Alianza Lima vs Cusco 30-03 3.30 p. m. Gol Perú B Ayacucho vs. Sport Huancayo 31-03 3.30 p. m. Gol Perú Clásico de la fecha

