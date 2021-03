Campeonato Universal de WWE (Árbitro especial - Edge): Roman Reigns vs. Daniel Bryan

Campeonato Intercontinental de WWE: Big-E vs. Apollo Crews

Campeonato de Estados Unidos de WWE: Riddle vs. Mustafa Ali

Campeonatos de Mujeres por Parejas de WWE: Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs. Bianca Belair y Sasha Banks

Combate Intergénero: Randy Orton vs. Alexa Bliss

No Holds Barred: Drew McIntyre vs. Sheamus (No Holds Barred match)