De ida y vuelta. Cienciano y Cusco FC jugaron a ritmo de clásico en la segunda fecha de la Liga 1. El empate 2-2 fue justo a pesar de que los rojos sacaron ventaja en la tenencia del balón y tuvieron superioridad numérica en el campo desde el minuto 72 por expulsión de Manuel Corrales.

Cusco FC sacó ventaja en el marcador en dos ocasiones gracias al experimentado Mauricio Montes. Sin embargo no supo manejar el resultado a favor para que Ayarza, que falló varias chances, y Juan Romagnoli pongan la igualdad.

Los aurinegros nunca bajaron los brazos e inclusive llevaron más peligro con el ingreso de Rengifo y Ramúa que jugaron algunos minutos. Si es que no están propensos a una lesión, el hincha no se explica porqué no son titulares. Así, Cusco FC da ventaja a los rivales.

Eder Hermoza se encargó de evitar que Cienciano aumente el marcador respondiendo con efectividad, sobre todo, en los disparos de larga distancia.

En Cienciano fue importante el juego de Romagnoli en el mediocampo, el argentino se hizo dueño de la banda derecha y tuvo el respaldo del panameño Ayarza en la marca. Esta vez no fue figura del partido el portero Daniel Ferreyra que falló en la salida en el primer gol y que luego se reivindicó con un par de buenas atajadas.

Partido aparte hubo entre los entrenadores Marcelo Grioni y Carlos Ramacciotti que durante el primer tiempo discutieron desde sus respectivas zonas.