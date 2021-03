Juan Reynoso: “Tenemos que cambiar el chip de la exigencia”

Tras una sequía de títulos nacionales de 23 años, el Cruz Azul decidió recurrir a un hombre que ya sabía lo que es levantar una copa con camiseta ‘cementera’. Luego de 2 derrotas iniciales y las naturales dudas que aquello levantó, apareció el verdadero Juan Reynoso y su estilo peculiar. Nueve victorias después, la ‘Máquina’ está cerca de alcanzar la liguilla final en la cima, pero esto no marea al técnico nacional, quien tiene muy fijos sus objetivos y prefiere ir paso a paso. “Obviamente, uno siempre quiere seguir creciendo, mejorar día a día; hoy (el buen momento de Cruz Azul) me toma maduro”, indicó Reynoso en una conferencia a la que tuvo acceso La República.

El estratega nacional es consciente de la importancia que tiene la tarea que se le ha encomendado, es por eso que busca ser cauteloso en su manera de trabajo. No obstante, eso no ha sido excusa para no imponer su propio estilo, el mismo que ha sorprendido a los mexicanos, sobre todo por su preferencia por las denominadas “rotaciones”. “Sabemos las necesidades del club, no nos conviene correr cuando recién estamos dando nuestros primeros pasos. Yo trato de crear mi burbuja. Cuando llegamos comentamos esta modalidad de trabajo, ellos lo entendieron y siento que lo vienen asimilando por el bien del club. Ha sido más fácil de lo que yo pensaba; los siento compitiendo en la interna y con ganas de aportar”.

Perú presente

La liga peruana no es ajena a Reynoso, quien se refirió al regreso de Alianza Lima a la Primera División, luego del fallo del TAS. “Uno quisiera que los temas se resuelvan en nuestro país, no en instancias superiores internacionales. Creo que, si evaluamos, Alianza al hacer las cosas bien administrativamente no tendría por qué descender, y lo tendría que hacer el equipo que incumplió. A mí me agrada que Alianza está en el lugar que siempre se merece, que es la Primera División”, dijo.

No es un secreto para nadie que uno de los objetivos del DT es ponerse algún día el buzo de la selección peruana . “Yo creo que se va a dar, no se cuándo, pero siempre he dicho que es un anhelo mío y sería un honor volver a mi país a dirigirlo con un bagaje obtenido fuera del país para que no haya duda de una posible designación. Dios dirá si se da la oportunidad o no. Estar al mando de Cruz Azul creo que es un buen punto de partida”, acotó.

Sin embargo, Reynoso tiene muy en cuenta las taras que no han permitido que el fútbol peruano destaque internacionalmente. ”La exigencia de la liga está muy por debajo de todo lo que es Sudamérica, nosotros mismos consentimos jugar al ritmo antiguo. Si no cambiamos el chip en la exigencia y los jugadores no se comprometen en hacer partidos muy dinámicos, la vamos a seguir pasando mal. Ecuador, Venezuela y Bolivia tienen un fútbol más dinámico”, enfatizó y reconoció que hemos venido dando muchas ventajas en el plano físico. “Tenemos que desterrar muchos paradigmas, siempre hemos sido técnicos, pero pocas veces le hemos agregado dinámica, mejor biotipo. Habría que retomarlo y entrenarlo. Sería más optimista si volvemos a las bases a buscar jugadores técnicos y le agregamos el factor físico”, sentenció.

Sobre Jefferson Farfán

“Es una bocanada de oxígeno puro que un jugador de ese nivel vaya a la liga peruana. Espero que esa jerarquía contagie para hacernos un mejor fútbol y que el club replantee situaciones ”.

Sobre Yoshimar Yotún

“Yoshi domina varias posiciones, eso es muy útil. En determinado momento, jugará por dentro o por fuera, como volante mixto o detrás del media punta; él tiene la predisposición y la calidad para hacerlo”.

Sobre Santiago Ormeño

“Ormeño compite contra jugadores de selección, eso me hace pensar que puede ser un aporte valioso a las variantes que pueda tener Gareca. ¿Reemplazo de Guerrero? Eso se lo tendría que ganar”.

