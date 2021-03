Fabián Cubero: “Gareca me pidió que cuide a Luis Abram en Vélez”

El exdefensor argentino, Fabián Cubero, resaltó el buen nivel de Luis Abram en Vélez Sarsfield, donde compartieron la zaga, y contó una especial anécdota en la que está involucrado el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca.

“Abram creció mucho en su paso por Vélez hasta ahora. Tengo una anécdota con él y Ricardo. Cuando él llegó a Vélez, me llamó Ricardo Gareca. ‘‘Fabián, mirá que te mando a un jugador nuestro. Se llama Luis Abram. Fíjate si puedes estar en la habitación con él. Háblale un poco porque es un chico tímido, no habla demasiado. Recíbelo bien”, empezaba a contar Cubero.

“Él sabía esto porque cuando él (Gareca) estaba con nosotros, subían chicos al plantel profesional o venían de otros clubes y los mandaban conmigo porque soy conciliador. Esta vez me lo pidió Ricardo porque estaba en la selección de Perú y pedí que seamos compañeros de cuarto. Me encontré con una gran persona, un tipo que dentro de la cancha se nota claramente lo que es, lo que ha ido evolucionando”, dijo a la oficina de prensa de LatinBet24.

Además, Cubero cree que Abram está listo para dar el salto a Europa. “Tiene calidad y tiene condiciones para emigrar, ojalá que pueda terminar de arreglar en Vélez y si se tiene que ir, se vaya como tiene que ser de un club. Siempre hay algunas diferencias. Cuando llegan al final del contrato hay personas que llevan al jugador a no querer arreglar, para poder irse con el pase más fácil, para poder emigrar a otros equipos. Pero ojalá arregle su situación y no se vaya en conflicto con el club”, indicó.

Sobre su estilo de juego, resaltó su juego aéreo y también le dio una recomendación. “Marca muy fuerte, tiene muy buen juego aéreo, es muy claro cuando sale con la pelota dominada y ha crecido muchísimo. Solo le falta un poco más de maldad, aunque eso es importante porque tiene lealtad”, dijo el embajador de la casa de apuestas LatinBet24.

Cubero también recordó la etapa de Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield y destacó su manera de ver el fútbol y la vida.

“Su forma es que el fútbol es un deporte muy lindo en el cual se busca ganar pero el jugador también es un ser humano y tiene vida. Uno tiene que compensar el trabajo con sus afectos y no perder eso. Eso de Ricardo me encanta porque le quita dramatismo al fútbol. Una filosofía de vida y ver el fútbol que me encanta”, finalizó el embajador de LatinBet24.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.