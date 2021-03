Poco antes de empezar con la jornada italiana de la Serie A, se informó la suspensión del encuentro entre Inter vs. Sassuolo por los cuatro casos del líder de la clasificación, sin embargo, ello no impidió que el resto de partidos se realicen.

La fecha inició con la victoria de Genoa sobre Parma (2-1) y de Bolonia a Crotone (3-2), pero los duelos que traen más expectativas son los que se jugarán el domingo 21, ya que Juventus de Cristiano Ronaldo recibirá a Benevento de Gianluca Lapadula .

El mismo día se realizará el Sampdoria vs. Torino, Verona vs. Atalanta y Udinese vs. Lazio, mientras que el lunes se medirá la Fiorentina vs. AC Milan y cerrará la fecha de la Serie A el Roma vs. Nápoles.

Programación fecha 28 de la Serie A:

Partido horario (Perú) fecha Parma 1-2 Genoa Finalizado Viernes 19 Crotone 2-3 Bolonia Finalizado Sábado 20 Spezia 2-1 Cagliari Finalizado Sábado 20 Inter vs. Sassuolo Postergado Sábado 20 Verona vs. Atalanta 6.30 a. m. Domingo 21 Juventus vs. Benevento 9.00 a. m. Domingo 21 Sampdoria vs. Torino 9.00 a. m. Domingo 21 Udinese vs. Lazio 9.00 a. m. Domingo 21 Fiorentina vs. AC Milan 12.00 p. m. Domingo 21 Roma vs. Nápoles 2.45 p. m. Domingo 21

Tabla de posiciones de la Serie A:

Tabla de posiciones de la Serie A. Foto: Flashscore

ESPN PLAY para ver online la Serie A

ESPN cuenta con su plataforma ESPN Play, un servicio de streaming online. Para verlo en vivo, debes ingresar con la cuenta de tu operador nacional y registrarte. Así tendrás acceso a toda la programación que se transmite en ESPN. Además, puedes ver los partidos de los clubes más importantes, como AC Milan, Juventus, Roma, Inter de Milán, Lazio y Atalanta.

Transmisión de Serie A en vivo por internet

Si bien el partido se puede ver por la señal de ESPN, también existen plataformas como Roja Directa o Tarjeta Roja. En estas encontrarás links con los que puedes visualizar en vivo y gratis los duelos por la fecha 27 de la Serie A de Italia.

