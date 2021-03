Mosquera tras triunfo de Cristal sobre Boys: “Nos faltó profundidad”

La segunda jornada de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson inició este viernes 19 de marzo con la sorprendente caída de Universitario a manos de Cantolao. En el segundo encuentro, Sporting Cristal y Sport Boys protagonizaron un partidazo en Matute que terminó 1-0 a favor de los rimenses. Horacio Calcaterra fue el autor del único gol del enfrentamiento.

El entrenador celeste Roberto Mosquera se pronunció luego de la victoria ante la Misilera e indicó que, pese a las ausencias, sus dirigidos jugaron bien, pero que tienen varios aspectos que corregir. Del mismo modo, confirmó que Alejandro Hohberg no estuvo presente porque su esposa dará a luz a su segundo hijo.

Sporting Cristal y Sport Boys se ubican en el Grupo B de la Liga 1 Betsson. Foto: Liga de Fútbol Profesional/Twitter

El elenco de Cristal llegó a este choque con varias bajas por lesión, como Gianfranco Chávez y Martín Távara, pero, en pleno partido, Alejandro González sufrió un corte y se retiró. El joven Jesús Castillo tuvo que reemplazarlo. mientras que Carlos Liza y Joao Grimaldo jugaron en el segundo tiempo.

“Fue un partido más emocionante que efectivo. Por nuestra parte, nos faltó profundidad, nos volvimos predecibles. Lo destacable es que jugaron tres sub-20 y eso es bueno para el equipo. Lo de (Jhilmar) Lora me deja feliz, va a seguir creciendo”, manifestó Roberto Mosquera.

Y agregó: “No pensé que íbamos a tener tan poca profundidad. En el primer tiempo no tuvimos muchas y las que tuvimos en el segundo no las hicimos (...). Hemos quedado satisfechos por el triunfo, pero siempre queremos más. Fue un poco deslucido y creo que nosotros tenemos más fútbol del que vimos ahora, pero hay que darle mérito al rival que no dejó jugar”.

