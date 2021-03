Alianza Lima: el primer once de Carlos Bustos de cara al debut en la Liga 1

Este viernes 19 de marzo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que Alianza Lima reemplazará a Carlos Stein en la primera división. Además, la entidad resaltó que los blanquiazules debutarán en la tercera fecha de la Liga 1 Betsson ante Cusco FC , precisamente la siguiente semana.

Tras este anuncio, los planes en Alianza Lima tomaron un rumbo diferente. En un principio, los victorianos se estaban preparando para jugar la Liga 2 que va a iniciar en abril próximo, pero al saber que lo harán en la máxima categoría, apuraron los trabajos y realizaron fútbol en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva.

Esta mañana, el entrenador Carlos Bustos realizó un partido de práctica, en el cual paró el primer once aliancista del 2021: el arco fue cuidado por Steven Rivadeneyra, mientras que las bandas estuvieron custodiadas por Kluiverth Aguilar y Ricardo Lagos. La pareja de centrales estuvo a cargo de Joao Montoya y el uruguayo Jonathan Lacerda.

En cuanto al medio campo, Josepmir Ballón se encargó de recuperar el balón junto a Valenzuela, mientras que Concha empezó a armar jugadas. Finalmente, el ataque estuvo compuesto por tres delanteros, Manzaneda, Pinto y González-Zela.

Reynoso opinó sobre Alianza Lima

Juan Máximo Reynoso, entrenador de Cruz Azul, no fue ajeno al tema de Alianza Lima y se mostró contento por el regreso del club a primera división . “Si Alianza hace todas las cosas bien, no debería descender. Me agrada que esté en el lugar que se merece”, señaló el exseleccionado peruano en conferencia de prensa.

