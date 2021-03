Cruz Azul vs. Atlas EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de TUDN y Univisión este sábado 20 desde el Estadio Azteca, a las 7.00 p. m. en el horario mexicano y a las 8.00 p. m. en el peruano. El partido corresponde a la fecha 12 del Torneo Guardianes 2021 de Liga MX y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Cruz Azul vs Atlas: ficha del partido

Partido Cruz Azul vs Atlas ¿Cuándo juegan? Sábado 20 de marzo ¿A qué hora? 7.00 p. m. en México - 8.00 p. m. en Perú ¿Dónde? Estadio Azteca ¿En qué canal? TUDN

Cruz Azul vs. Atlas: posibles alineaciones

Cruz Azul: Corona, Escobar, Aguilar, Domínguez, Rivero, Romo, Baca, Fernández, Hernández, Pineda y Rodríguez.

Atlas: Vargas, Barbosa, Santamaría, Nervo, Reyes, Rocha, Márquez, Ibarra, Torres, Malcorra y Caraglio.

¿A qué hora es el partido de Cruz Azul vs. Atlas?

Si ves el fútbol mexicano y estás interesado en sintonizar el Cruz Azul contra Atlas, a continuación, te dejamos los horarios de este partido en los diversos países del continente americano:

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente).

¿En qué canal ver Cruz Azul vs. Atlas?

Si quieres ver Cruz Azul contra Atlas por la jornada 12 del Torneo Guardianes 2021 de Liga MX, lo podrás apreciar por los siguientes canales de transmisión:

Canadá: OneSoccer

Internacional: Bet365

México: UDN En Vivo, TUDN, Canal 5 Televisa, Afizzionados

Estados Unidos: ESPN Deportes+, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, ESPN Deportes, TUDN USA, Univision.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO en México?

Sky: 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: 501 (SD) y 890 (HD)

Total Play: 503 (SD).

TUDN EN VIVO: ¿se paga para tener este canal?

Desafortunadamente, TUDN se emite únicamente a través del sistema de paga. Se requiere Sky, Izzi, Cablecom o Total Play para tener acceso a este; por el contrario, en Dish no se encuentra disponible. No debe confundirse con la señal de Televisa Deportes, que pasa seguidamente por los canales abiertos como Las Estrellas , el 5 o el Nu9ve , cuyos contenidos no son exclusivamente deportivos como sí es el caso de TUDN.

¿Dónde ver el partido de Cruz Azul vs. Atlas EN VIVO GRATIS?

La cobertura del Cruz Azul vs. Atlas estará a cargo de GOL Perú. Para que no te pierdas este encuentro, también puedes seguirlo ONLINE vía La República Deportes con la narración de las mejores jugadas y los goles.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.