Sporting Cristal vs. Sport Boys EN VIVO por la segunda fecha del Grupo B en la Fase 1 de la Liga 1 Betsson. Este encuentro se realizará a partir de las 6.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo de Gol Perú. Para que no te pierdas el partido de hoy, así como otros duelos del fútbol peruano, revisa la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde podrás seguir la narración minuto a minuto de las mejores jugadas, además de fotos y videos de los goles.

Sporting Cristal vs. Sport Boys: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Sport Boys ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 19 de marzo ¿A qué hora? 6.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Alejandro Villanueva ¿En qué canal? Gol Perú

Sporting Cristal vs. Sport Boys: ¿a qué hora ver?

Perú: 6.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (sábado 20).

Luego de su debut con goleada contra Binacional por la jornada inicial, el vigente campeón Sporting Cristal sale en busca de un nuevo triunfo contra Sport Boys por el Grupo B de la Liga 1 Betsson. Celestes y rosados vuelven a verse las caras siete meses después de su último enfrentamiento.

Para este partido, el técnico Roberto Mosquera se vio obligado a modificar su esquema defensivo debido a la baja por la lesión del central Gianfranco Chávez. El uruguayo Alejandro González, fichaje para esta temporada, reemplazará al joven zaguero.

En la ‘Misilera’, el entrenador Teddy Cardama nuevamente no podrá contar con el goleador Sebastián Penco. El delantero argentino se perdió el cruce de la primera jornada ante César Vallejo, ausencia que pesó en el 3-2 en contra que sufrió el conjunto chalaco.

El historial de los últimos años entre Sporting Cristal y Sport Boys es ampliamente favorable para los rimenses, que no han perdido contra los porteños desde el regreso de estos a primera división. Para encontrar el triunfo más reciente de Boys ante Cristal, habría que remontarse hasta el Torneo Clausura de la temporada 2007.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Boys?

El canal que transmitirá el partido Sporting Cristal vs. Sport Boys será Gol Perú, el cual también posee los derechos televisivos de todos los duelos en esta primera fase de la Liga 1 Betsson.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si quieres mirar la transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Sport Boys vía Gol Perú, puedes sintonizar los canales 14 (SD) y 714 (HD) en cualquier paquete digital de Movistar TV, así como las frecuencias 114 (SD) y 814 (HD) en todos sus paquetes satelitales.

Sporting Cristal vs. Sport Boys: posibles formaciones

Sporting Cristal: Duarte; Madrid, A. González, Merlo, Loyola; C. González, Tavara, Calcaterra; Ávila, Liza y Hohberg.

DT: Roberto Mosquera

Sport Boys: Medina; Bolívar, Ibarguen, Revoredo, Rostaing; Villamarin, L. Ramírez, D. Ramírez, Ruiz; Aguilar y Chávez.

DT: Teddy Cardama

Estadio: Alejandro Villanueva

Sporting Cristal vs. Sport Boys: últimos partidos

Sport Boys 1-4 Sporting Cristal

Sporting Cristal 4-2 Sport Boys

Sport Boys 2-2 Sporting Cristal

Sport Boys 0-3 Sporting Cristal

Sporting Cristal 4-0 Sport Boys.

Sporting Cristal vs. Sport Boys: estadio

El escenario elegido para albergar este encuentro será el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, recinto situado en el distrito de La Victoria y propiedad del club Alianza Lima.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Sport Boys ONLINE por internet?

Para que no te pierdas el duelo Sporting Cristal vs. Sport Boys, puedes acceder a toda la programación de Movistar TV, incluido el canal Gol Perú, a través del servicio de streaming Movistar Play. En caso no tengas acceso a este, mantente informado con el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación de los goles vía La República Deportes.

