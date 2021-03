Michael Succar: Carlos Stein fue notificado por mail que jugará la Liga 2

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se pronunció y determinó que Alianza Lima regrese a la Liga 1. Esto ha generado una serie de complicaciones con respecto a la situación de Carlos Stein, que deberá jugar la Liga 2. Sin embargo, la notificación habría sido enviada por correo electrónico.

El periodista de Movistar Deportes Michael Succar indicó en el programa Al ángulo que el ente regulador del torneo está haciendo todo lo posible para resolver la incorporación del cuadro íntimo a la primera división del fútbol peruano, pero que no existe el mismo énfasis para darle soluciones al equipo del norte.

“¿Por qué resolver tan rápido lo de Alianza (Lima) y no lo de Stein? ¿ Qué factores están influyendo para que no se pueda oficializar la situación de Stein como se hizo la de Alianza? Esa es la pregunta que me hago”, declaró Succar durante una de sus intervenciones.

Con respecto a la forma en la cual fue notificado el club de Chiclayo, el también corresponsal de Bein Sport cuestionó que “si ya tomaron la decisión, porque tenemos información de que se lo han comunicado por mail , ¿por qué hacerlo de esa manera?”.

Hasta el momento el partido del sábado entre Carlos Stein y Deportivo Municipal quedó suspendido, así lo indicó Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga 1, a través de un video.

El ambiente en el equipo de Lambayeque no es el más tranquilo para sus futbolistas. El volante Josimar Atoche declaró a RPP: “Hay una incertidumbre total. Tanto mía como de mis compañeros, nos guiamos por lo que dice la prensa o las redes, pero nadie del club nos ha llamado para decirnos nada”.

