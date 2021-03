Comizzo criticó al DT de Cantolao: “Todo el partido pidió cortar el juego”

Universitario cayó 3-1 este viernes contra la Academia Cantolao y sumó su primera derrota en el Grupo A de la Liga 1 Betsson. Ángel Comizzo, entrenador de la ‘U’, criticó el juego planteado por Jorge Espejo, DT del Delfín, para conseguir los tres puntos en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

“Nosotros intentamos cosas diferentes, nunca me vas a escuchar desde mi banca, ‘corta, corta, foul, foul’. Todo el partido pidió cortar el juego. La cantidad de faltas que ha hecho hoy el rival ha sido increíble. No voy a cuestionar el resultado, pero si cuestiono el mensaje. Es imposible jugar al fútbol”, dijo a Gol Perú tras el partido.

“A nuestros jóvenes les pedimos que tengan garra, actitud y que jueguen fútbol. A mí nunca me vas a escuchar eso. Mis jugadores saben que yo me enojo. Les digo que intentemos jugar buen fútbol y de hacer las cosas de una manera distinta”, siguió.

Para complementar su idea, Comizzo puso de ejemplo a clubes de Sudamérica. “Tú no ves a River o Boca jugando de esta manera... yo he jugado Copa Libertadores. Así no se juega en el nivel internacional”, concluyó.

Universitario, diezmado por casos de coronavirus y lesionados, encajó su primera caída en la Liga 1 Betsson. Los cremas, que descontaron con un gol de Alex Valera, sufrieron los tantos de William Palacios, Aaron Sánchez y Gabriel Leyes.

