Martín Liberman negó haber criticado a Alianza Lima por fallo del TAS

La noticia de la permanencia de Alianza Lima en la Primera División del Perú, de acuerdo con la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), generó interés entre la prensa extranjera, pues varios medios importantes informaron sobre el tema. Sin embargo, también circularon por la web críticas apócrifas del periodista argentino Martín Liberman, las cuales él mismo se encargó de desmentir poco después.

“Se me atribuyen declaraciones falsas sobre el tema de Alianza Lima. Es todo mentira. No opiné del tema y no lo conozco para opinar . ¡Saludos a todos los peruanos!”, publicó el exconductor de Fox Sports en su cuenta de Twitter.

Dichas declaraciones, en las que supuestamente Liberman se expresa en duros términos contra el club blanquiazul, fueron ampliamente difundidas en las redes sociales y generaron un comprensible malestar entre los fanáticos del equipo íntimo.

Liberman hizo la aclaración en sus redes sociales. Foto: captura de pantalla

FPF forma comisión para regreso de Alianza a la Liga 1

Según trascendió este jueves, Alianza Lima ya habría sido notificado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para su reincorporación a la Liga 1 de esta temporada. Con el propósito de definir los términos de este reingreso, dos representantes del club acudirían a una reunión en la Videna con una Comisión Especial nombrada por la FPF.

Dicho grupo estaría integrado por Óscar Chiri (secretario general), Victor Villavicencio (gerente de la Liga 1), Ariel Reck (asesor legal), Sabrina Martín (asesora legal) y José Carlos Isla (abogado del directorio de la FPF). Además de aclarar el panorama para Alianza, la comisión también tendría la tarea de resolver la situación de Carlos Stein, equipo que aún no se sabe si se mantendrá en primera o deberá descender a segunda.

