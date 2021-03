Inter de Porto Alegre desmiente interés por Távara: “No hay propuesta”

El presidente de Inter de Porto Alegre, Alessandro Barcellos, negó que el club brasileño tenga interés por Martín Távara, mediocampista de Sporting Cristal. Las declaraciones del titular del Colorado, donde milita Paolo Guerrero, se dieron luego de que ESPN informara que la promesa rimense jugaría su último partido con Sport Boys en la Liga 1 Betsson.

“Hay información de que hay interés de Inter de Porto Alegre en Martín Távara, pero no hay ninguna propuesta por este jugador. No hay nada definido, no hay acercamiento con este jugador, no podemos comentar sobre algo que no es”, dijo Barcellos a RPP.

Martín Távara ha sido convocado por Ricardo Gareca a los dos microciclos de la selección peruana. Foto: FPF

Martín Távara es un jugador indiscutible en el once titular de Roberto Mosquera. El futbolista de 21 años, que conquistó su segundo título con el club cervecero, ha tenido ofertas de la MLS y otros clubes de Sudamérica; sin embargo, podría quedarse para mantener la base de cara a la Copa Libertadores.

El aprendizaje de Távara con Mosquera

Hace unos días, Távara brindó una conferencia de prensa donde contó que aprendió de Roberto Mosquera. El entrenador de Sporting Cristal confesó que le había pedido que corra más kilómetros en la cancha porque si no “vería el partido en la banca”.

“Me concentré en mejorar un tema que siempre me costaba agregar (la marca) y creo que me está ayudando a ser el jugador que se nota en el campo. Ahora soy mucho más agresivo que antes, mucho más en el tema posicional, y creo que se están dando las cosas”, indicó.

“Aplico la agresividad en la marca porque en algunos entrenamientos me costaba mucho, me faltaba ese pequeño plus. Es algo que me motivó a trabajar duro y se dio el año pasado y creo que estoy por ese camino”, concluyó.

