Higuaín reveló la razón por la que no volverá a River Plate

Gonzalo Higuaín, futbolista del Inter Miami de la MLS, concedió una extensa entrevista con ESPN y aseguró que no tiene en mente regresar a Argentina, específicamente a River Plate.

“No se va a dar la vuelta a River”, dijo tajante el ariete de 33 años, quien elogió a su compatriota Lautaro Martínez, actual ‘9′ de la selección.

“La vuelta a la Argentina, con todo el cariño y respecto que le tengo a River, no se va a dar. Quiero disfrutar acá (Inter Miami). Tengo 33 años, llevo muchos años al máximo nivel, a la máxima presión. Ahora quiero disfrutar en esta liga (MLS)”, subrayó el ‘Pipita’.

“Lautaro tiene todo para ser el 9 de la selección argentina por muchos años. Sigue creciendo todo el tiempo y tiene una cabeza fuerte, va a ser un grandísimo 9”, añadió.

Por otra parte, Higuaín destacó a Julián Álvarez, joven delantero de River Plate: “Tengo una gran debilidad por Julián Álvarez, me parece un 9 completo. Me gusta mucho cómo juega y tiene mucho potencial para hacer una gran carrera”.

También se pronunció sobre los resultados que obtuvo con la Albiceleste. “En Europa me han reconocido más que en Argentina, nos faltó ganar, no hay otra explicación. Con el tiempo se va a valorar, pero la tristeza va a quedar para siempre de no haberlo logrado”, acotó.

