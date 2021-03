Cedrón sobre Cristal: “Queremos enfrentarlos, nos quedamos picones el año pasado”

César Vallejo y Sporting Cristal son dos clubes que ponen la valla alta para sus competidores del fútbol peruano. Víctor Cedrón volante de los poetas, se refirió a su carrera, a cómo está el equipo y las metas para este año.

Feliz por el triunfo ante Boys.

Sí, son tres puntos importantes para empezar.

¿Piensas que hubo una diferencia en el rendimiento respecto al partido ante Caracas?

Ante Caracas tuvimos mucha ventaja de local y no pudimos hacer goles. En ningún momento fueron mejores. Tuvimos la mala suerte de fallar un penal. Y allá, ellos sí lo anotaron y luego con uno menos nos hicieron otro. Esa es la única conclusión. Fuimos muy superiores.

Con ese gol habría sido todo muy diferente.

Sí. Íbamos con el mismo planteamiento y ellos podrían haber salido porque lo único que hicieron fue meterse atrás y esperar la contra. Ellos no tenían nada, nosotros la confianza. Nos ha dolido.

¿Cuál es el objetivo este año? ¿Campeonar?

Sí. Se ha armado un buen equipo, casi la misma alineación del año pasado, solo han llegado cuatro jugadores. Sabemos a lo que jugamos, lo que queremos. El partido contra Boys no hicimos bien las cosas, tuvimos tres goles y luego ellos controlaron.

Cuando se anotan tantos goles rápido puede terminar en un resultado catastrófico, pero no fue el caso. ¿Qué pasó?

Los tres goles fueron rápidos y de una forma que no solemos hacer. Un lateral, luego otro rápido, uno de centro. Fue muy sorpresivo para ambos equipos, pero lo importante es que lo ganamos. El año pasado teníamos partidos que dominábamos y lo perdíamos sobre el final, como ante Municipal, que fue un juego decisivo.

¿Por qué renovaste con Vallejo?

Tenía contrato y yo fui un jugador muy regular el año pasado. Lo que me importa es jugar y Vallejo es mi lugar, mi casa. Tenía cuatro ofertas reales, pero decidí quedarme.

¿Te sientes un referente en Vallejo?

Por estar tantos años aquí y por los clubes en los que he estado, de hecho que hablo con los jóvenes, pero en general hay jugadores más grandes. Yo soy el que lleva más tiempo aquí y el que más conoce la institución.

¿Puedes ser ídolo?

Me encantaría. Campeonar con Vallejo significaría haber ganado todo. Campeón en menores, reserva, fui a la selección estando acá. Creo que sí. ¿Por qué no?

Tú has salido cuatro veces campeón de torneos cortos. Tres en Perú, una vez en Brasil. ¿Te falta ser campeón nacional?

Sí. Haber salido campeón en Brasil ante Chapecoense fue bonito. Muchas veces he quedado tercer puesto, con Alianza perdí un Clausura ante Cristal. Si llegábamos a la final, campeonábamos.

En el 2013 se habló de un pase a Dinamarca y unos problemas con la dirigencia.

Es un tema delicado. El pase sí se dio, yo debo reconocer que fue mi error haberme regresado teniendo el contrato de cinco años. Yo fui al FC Midtjylland, un club inmenso. Llegamos un africano y yo. A mí me dieron departamento, y a él que se quede en el club.

Llegó flaquito y chiquito. Un día viendo la Champions League, lo vi jugando contra el Manchester United. Me generó conmoción porque pensaba que yo podía haber estado ahí.

Es una buena autocrítica. En el 2015 pasó un lamentable incidente en Alianza Lima, ¿la dirigencia te maltrató?

No, esa dirigencia no tuvo nada que ver. Ellos me quisieron proteger y me dijeron que me quede. Me incomodé por lo que pasó dentro del vestuario, no por los desadaptados. No me fui por eso, sino porque compañeros que estaban ahí ya sabían qué iba a pasar y no avisaron.

En segundo lugar, cuando fue el problema solo nos defendieron Landauri, Costa y Míguez, dos de ellos extranjeros. Algunos ya sabían que iban a ir. Mi decisión fue por los compañeros, no por los hinchas.

¿Sientes que los referentes no te respaldaron?

No tanto eso. Hablo en general, todos los que estaban ahí.

Años después vas a Figuerense. ¿Cómo fue esa experiencia?

Tenía dos años y medio de contrato, pero después de un año me debían siete meses, a todo el club en realidad. Jugué la Copa de Brasil, pero el entrenador que me llevó se fue. Pasaron muchas cosas, no tuve los minutos que quería, hice tres goles, pero al final fue una linda experiencia.

¿'Chemo’ eleva tu nivel?

Sí, él pide el juego que yo tengo, al ras del piso, bien jugado. De hecho que se aprenden muchas cosas. Nos sentimos bien todos, no solo yo.

¿Qué falta para volver a la selección?

Es un tema complejo porque todos tienen un nombre, un puesto. La mayoría está en el extranjero. Para estar ahí tienes que dar mucho más y estar afuera. Si no te dan oportunidades, es difícil.

Bengoechea te llevó a la selección, ¿Cómo fue trabajar con él?

El profe me dio la confianza todo el año. Él me quiso llevar a Alianza en el 2020 y no se pudo cerrar. Aprendí mucho de él, siempre me dijo que me llamaba por mi juego, mis goles, la buena pelota parada y me lo dijo.

¿Entre Vallejo y Cristal está el campeón?

Queremos enfrentarlos, nos quedamos picones el año pasado, se salvaron. Veíamos cómo le ganaban a los demás, pero nosotros no teníamos la chance.

No hay nada que no se solucione. Se van a ver las caras.

Ellos nos tienen miedo a nosotros. Es difícil ganarnos, debes ser muy superior. Todos estamos en buen nivel. No sé si miedo, pero hay mucho respeto.

Este torneo no va a dar tregua.

Sí. Este torneo es muy rápido, no te da chance a error. Son pocos partidos y el que pierda puntos ahora, no va a llegar, no le va a alcanzar. Nosotros después de la cuarentena solo perdimos un partido y fue el menos pensado. No dependíamos de nadie.

