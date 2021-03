Los hinchas de Alianza Lima amanecieron este miércoles con una alegría en el rostro, ya que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le dio la razón al club blanquiazul y le restó dos puntos a Carlos Stein, por lo que podrá permanecer y jugar la Liga 1 2021.

Esta noticia fue bien recibida por los aficionados del conjunto íntimo, como es el caso de Leao Butrón, quien fue parte del equipo de descendió en la cancha el año pasado y ahora ve lejana la posibilidad de volver a ponerse bajo los tres palos.

“ No hay nada que celebrar, pero no puedo ocultar mi alegría porque en el tema administrativo se hizo justicia . Eso sí, hay que separar, porque en lo deportivo todo fue un desastre. Eso nadie lo va a negar”, dijo Leao Butrón en una entrevista con el programa Campeonísimo.

Sobre su posible regreso a Alianza Lima tras anunciar su retiro, el exportero de la selección peruana expresó lo siguiente: “Sí me han tocado el tema de volver al club (hace unas semanas). Yo ahora lo veo muy difícil, aunque en una situación extrema no me podría negar, pero sé que no se va a dar. En su momento sí estaba dispuesto”.

Plantel de Alianza Lima para la Liga 1 2021

Si bien el TAS falló a favor de Alianza Lima, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) todavía no ha decidido cómo reformará el torneo para la participación del club de La Victoria. Por el momento, estos son los jugadores que están entrenando en Matute:

Wilmer Aguirre

Hernán Barcos

Jonathan Lacerda

Ricardo Lagos

José Manzaneda

Pablo Míguez

Edhu Oliva

Jefferson Portales

Yordi Vílchez

Jairo Concha

José Gallardo

Sebastián González

Fabio Rojas

Franz Schmidt

Kluiverth Aguilar

Josepmir Ballón

Eirck Canales

Dylan Caro

Pedro de la Cruz

Mauricio Matzuda

Diego Mesía

Joao Montoya

Oslimg Mora

Óscar Pinto

Steven Rivadeneyra

Mássimo Sandi

Franco Saravia

Franz Schmidt

Oswaldo Valenzuela

Nicolás Tami.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.