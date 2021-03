Ramos tras clasificar con el Real Madrid: “No hay novedad en mi renovación”

Al ras de la cancha y luego de la clasificación del Real Madrid a cuartos de la Champions, Sergio Ramos fue consultado por si su vínculo con la institución merengue había sido actualizada. El defensa español fue tajante con su respuesta.

“No hay novedad en mi renovación”, respondió el zaguero, quien puso el 2-0 transitorio sobre Atalanta, a Movistar Fútbol.

Cabe señalar que, el contrato de Ramos con el club blanco vence el próximo 30 de junio de este año, cuando finalice la temporada 2020/2021 de la Liga Santander.

Gol de Sergio Ramos en el Madrid vs. Atalanta por la Champions

Recordemos que días atrás en conversación con Amazon, empresa encargada de producir su docuserie, el español también se refirió al tema.

“A mí me gustaría poder decir algo hoy, pero no tengo ninguna novedad, no hay nada nuevo, por lo tanto todo sigue igual”, dijo el campeón del mundo con España.

Este martes, Sergio Ramos volvió a ser titular por segunda vez consecutiva en el Real Madrid tras superar una lesión en el menisco interno de su rodilla derecha. Esto lo obligó a pasar por el quirófano dejando de lado la actividad deportiva.

El sábado 13, el central volvió a jugar un encuentro luego de casi 8 semanas y fue clave en el triunfo blanco por 2-1 contra Elche por LaLiga Santander; estuvo en el césped 60 minutos, luego fue sustituido.

