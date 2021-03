La ronda de octavos de final de la Europa League finalizará este jueves 18 de marzo con los ocho partidos de vuelta. Mientras que algunas series parecen ya estar resueltas por el marcador de la ida, en otras aún existe suspenso por saber qué equipo se quedará con el boleto a cuartos de final, por ejemplo, en el cruce entre Milan y Manchester United.

Italianos e ingleses cerrarán en San Siro la llave que empezó con el 1-1 en Old Trafford. Para este vital encuentro, los rossoneros no podrán contar con Mario Mandzukic, mientras que en el cuadro de los Red Devils, la baja más sensible es la del uruguayo Edinson Cavani.

A diferencia del conjunto dirigido por Olé Gunnar Solskjær, sus competidores en la Premier League, Tottenham y Arsenal, parten con muy buenas expectativas para la revancha. Los Spurs vencieron 2-0 al Dinamo Zagreb en el primer partido, mientras que los Gunners derrotaron a domicilio 3-1 al Olympiacos, por lo que sellar la clasificación a la siguiente fase no debería representar mayor problema.

Villarreal y Granada, los dos representantes españoles aún en competencia, también cuentan con ventaja para la vuelta. El Submarino Amarillo tendrá la facilidad de definir en casa ante el Dinamo Kiev, al cual venció 2-0 como visitante, mientras que los granadinos irán por el pase en Noruega ante el Molde FK luego de haber ganado 2-0 en España.

Europa League: programación de octavos de final (vuelta)

Hora Partido Estadio Canal 12.55 p. m. Arsenal vs. Olympiacos Emirates ESPN 2 12.55 p. m. Dinamo Zagreb vs. Tottenham Maksimir ESPN Play 12.55 p. m. Molde FK vs. Granada Puskás Aréna Fox Sports 2 12.55 p. m. Shakhtar Donetsk vs. Roma Olímpico de Kiev Fox Sports 3.00 p. m. Villarreal vs. Dinamo Kiev La Cerámica Fox Sports 3.00 p. m. Rangers vs. Slavia Praga Ibrox Stadium Fox Sports 2 3.00 p. m. AC Milan vs. Manchester United San Siro ESPN 3.00 p. m. Young Boys vs. Ajax Stade de Suisse ESPN 2

Europa League: resultados de octavos de final (ida)

Olympiacos 1-3 Arsenal

Tottenham 2-0 Dinamo Zagreb

Granada 2-0 Molde FK

Roma 3-0 Shakhtar Donetsk

Dinamo Kiev 0-2 Villarreal

Slavia Praga 1-1 Rangers

Manchester United 1-1 AC Milan

Ajax 3-0 Young Boys

ESPN PLAY para ver online la Europa League

ESPN cuenta con su plataforma ESPN Play, un servicio de streaming online. Para verla en vivo, debes ingresar con la cuenta de tu operador nacional y registrarte. Así tendrás acceso a toda la programación que se transmite en ESPN. Además, puedes ver los partidos de los clubes más importantes, como AC Milan, Villarreal, Manchester United, Tottenham, Roma, Ajax, y demás deportes como UFC.

