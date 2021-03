Del Portal sobre el fallo del TAS: “Es una vergüenza para el fútbol peruano”

Tras el fallo a favor de Alianza Lima emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), diversos medios y comunicadores se pronunciaron tanto a favor como en contra de este tema. Uno de ellos fue Oscar del Portal, quien sostuvo que el único culpable de esto es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano .

“El señor Lozano está reunido para ver cómo van a resolver esto. Eso pasa cuando hacen las cosas mal, tener que pensar: ‘Uy, cómo resuelvo y ahora qué hago, la plata que invertí', el señor Lozano le paga planillas a Carlos Stein, Llacuabamba y Grau y estos clubes terminan descendiendo”, expresó a primera hora el periodista deportivo Del Portal.

En esa misma línea, el comunicador señaló que este fallo es una vergüenza para el fútbol peruano debido a que la Comisión de Licencias de la FPF no actuó de oficio y, por el contrario, no impartieron justicia como tenía que ser en un principio.

“Esta decisión, al margen que unos se puedan alegrar, a mí no me alegra y no porque quiero que Alianza esté segunda, sino porque es una vergüenza para el fútbol peruano. Que se maneje tan mal el fútbol peruano porque los que están encargados de impartir justicia son injustos. Financiera y deportivamente. ¿Cómo una federación le va a pagar planillas a equipos? ¿Cómo una federación va a resolver de forma parcializada ante un caso comprometedor entre equipos?”, sostuvo.

Finalmente señaló a Agustín Lozano y Oscar Chiri como los grandes responsables de esto. “Señor Lozano y Chiri, ustedes están ahí para hacer lo mejor por el fútbol peruano”.

