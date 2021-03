Álvaro Barco sobre fallo del TAS: “Es un papelón lo que ha hecho la FPF”

Alianza Lima podrá jugar la Liga 1 luego de que el TAS fallara a su favor por el reclamo que elevó contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Carlos Stein. El gerente deportivo de la Universidad San Martín, Álvaro Barco, criticó el accionar del entre organizador del fútbol nacional en la temporada pasada y señaló que cada vez “encontramos más barbaridades”.

“Es un papelón lo que ha hecho la FPF a través del departamento de Licencias, lo hablo en términos generales a nivel internacional en materia de imagen. Uno cree que el torneo peruano ha tocado fondo, pero cada vez encontramos más barbaridades”, declaró Barco a Radio Ovación.

“Alianza consiguió lo que todos sabíamos que era evidente, el que hay una competencia desleal. A nadie le gusta quedarse con un reclamo, pero a través de esto se puede evidenciar todas las irregularidades que han sucedido con este brazo manipulador de Licencias, a pesar de que se flexibilizó el tema por la pandemia. Licencias hizo lo que le dio la gana”, añadió.

Alianza Lima viene preparándose para lo que será la campaña 2021. Foto: difusión

A través de un comunicado oficial, la FPF señaló que atacarán la decisión del TAS, por lo que Alianza Lima seguirá en Primera División. Sin embargo, no han brindado detalles de la incorporación de los blanquiazules a la Liga 1 y el futuro de Carlos Stein. En ese sentido, Barco opinó que debe manejarse con “mucho cuidado”.

“Hablé con Víctor Villavicencio y me dijo que estaba en la FPF. Ahora, sabemos que una resolución del TAS tiene que ser acatada de forma firme y donde no hay ninguna interpretación. Todo esto se debe manejar con mucho cuidado, se debería interactuar con los clubes y manejarlo en conjunto. No podemos resolver sobre la marcha y seguir en este mamarracho”, concluyó.

