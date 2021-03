Selección peruana: García Pye dice que eliminatorias se jugarán en junio

La selección peruana se quedó sin competencia en este mes. En un principio la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 estaba programada para fines de marzo; sin embargo, la FIFA decidió suspenderlas por la negación de los clubes europeos a ceder futbolistas. Después, se conoció que se estaban gestionando amistosos contra Chile en Estados Unidos pero finalmente no se llegó a un acuerdo.

Ante este marco, el gerente de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye, habló sobre esta cancelación y los planes que tiene la Bicolor de cara a las Eliminatorias Qatar 2022.

“Hubo dos clubes de la MLS que no quisieron ceder a los jugadores. La MLS lo ratificó a nombre de todos los demás clubes, pero con razones que no son correctas como que se canceló la fecha FIFA de marzo, cuando lo que se canceló no fue la fecha FIFA, sino los partidos que estaban pactados”, señaló García Pye en conversación con Fútbol como cancha.

El gerente de selecciones también se refirió a Ricardo Gareca, quien se encuentra en nuestro país observando la Liga 1 Betsson . “Está haciendo evaluaciones en los partidos de la Liga 1. Él prefiere trabajar directamente, es una forma más eficaz que hacerlo solo desde Argentina, eso no está en sus planes”, añadió.

Finalmente, habló sobre la nueva programación de la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. “Hasta ahora se sabe que la fecha de Eliminatorias de marzo ante Bolivia y Venezuela pasa a junio, que sería 3 y 8 (antes de la Copa América). Luego, con las tres fechas dobles del año, también hay la posibilidad de usar dos de ellas como triples. Lo ideal sería que FIFA encuentre un espacio para una nueva fecha doble”, culminó.

