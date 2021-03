Exjugador de Boca sobre Carlos Zambrano: “Hay que saber jugar un clásico”

Boca Juniors y River Plate empataron 1-1 el último domingo 14 de marzo en una nueva edición del Superclásico argentino disputado en La Bombonera. Uno de los protagonistas del partido fue Carlos Zambrano, pero por su mal desempeño, ya que recibió su primera tarjeta roja desde que llegó al elenco xeneize.

El defensor de la selección peruana se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que sus últimas actuaciones con la camiseta de Boca han dejado mucho que desear y en redes sociales ha tenido varias críticas de la hinchada. Con la expulsión ante los millonarios, algunos exjugadores dieron sus opiniones sobre la actualidad del central nacional.

Así fue la expulsión de Carlos Zambrano

Uno de los que habló sobre el tema fue Cristian Traverso, quien militó en el conjunto azul y oro en dos etapas: primero estuvo de 1997 al 2002, y segundo en el 2004 y 2005. En Radio Unión, entrevistaron al otrora futbolista e indicó que siempre apoyará a Carlos Zambrano a pesar de sus errores.

“En Boca, una hormiguita se hace elefante. Cuando las cosas no salen hay que tener personalidad para mejorar. Zambrano es un jugador de categoría. Se va tener que adaptar a un fútbol difícil y cuando las cosas no salen como se quiere, hay que tener los pies sobre la tierra ”, señaló el popular ‘Tigre’.

“La gente se deja llevar mucho por las redes sociales. Uno puede criticar una acción de juego, pero de ahí a decir que no tenga nivel, no. No se me hace justo. Yo siempre voy a apoyar al jugador de Boca”, agregó Traveso al programa Las voces del fútbol.

Sobre las jugadas puntuales en las que el juez del partido amonestó al ‘Káiser’, sostuvo: “Los árbitros miden a los jugadores. Zambrano no se equivocó. Es su manera de jugar, pero tiene que corregirlo, hay que saber jugar un clásico, ser inteligente, más con tarjeta amarilla”.

