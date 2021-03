Zidane sobre Hazard: “Algo está pasando, nunca se lesionó en su carrera”

En la previa del partido de vuelta ante Atalanta por los octavos de final de la Champions League , Real Madrid dio a conocer la nueva lesión de Eden Hazard. De acuerdo al parte médico, el jugador belga sufrió una “lesión muscular en el psoas derecho”, noticia que fue confirmada por el propio Zinedine Zidane en conferencia de prensa.

“No va a estar en condiciones. Vamos a sacar algo ahora, en breve, no puedo decir más. Son cosas que no puedo explicar. Quiero ser positivo y pensar que va a ser poca cosa”, comenzó el entrenador del Real Madrid, quien se mostró preocupado por las constantes lesiones que viene sufriendo. “Algo está pasando, nunca se lesionó en su carrera, o pocas veces, es nuevo . No puedo explicar más. Todos le queremos ayudar, espero que esté en breve de vuelta”, añadió el popular ‘Zizou’.

Con respecto a los hinchas que se muestran desesperados por ver cuanto antes a Hazard en el verde, Zidane enfatizó en que tendrán que “esperar”, porque “es un jugador que sabemos cómo es. Quieren verle, está claro, como todos aquí. Pero ahora no se puede”.

“Queremos ayudarlo, no sé si será conmigo o con otro, porque tiene un contrato largo, pero quiero con toda mi fuerza que se le vea como el jugador que es. Tarde o temprano va a llegar”, finalizó.

Con respecto al partido ante Atalanta, el estratega del Real Madrid expresó que será una final adelantada. “Creo que vienen para ganar claramente y tendremos que hacer un gran partido para pasar. Tenemos que hacer una buena vuelta porque será complicado”.

