Boca Juniors empató 1-1 contra River Plate en el superclásico argentino por la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional. El Xeneize sumó un punto tras el gol de penal de Sebastián Villa en el primer tiempo, aunque terminó con un hombre menos después de la expulsión de Carlos Zambrano a poco del final.

El capitán de Boca, Carlos Tévez, se mostró incómodo por la doble amarilla que recibió el central peruano por un codazo a Matías Suárez y cuando le recordaron la expulsión del colombiano Jorman Campuzano en el primer superclásico del año que también quedó igualado 2-2.

La expulsión de Zambrano

“No puedes perder la cabeza de una forma u otra. Lo dijimos, lo venimos repitiendo. Pero esto a uno le pasa y son momentos”, declaró Tévez en una entrevista con ESPN luego de finalizar el compromiso en La Bombonera.

Por otro lado, Tévez lamentó las chanches que fallaron y que pudieron liquidar el partido. Una de las situaciones de gol que erró el equipo de Miguel Ángel Russo fue un remate de Maroni dentro del área que se se desvió por encima del travesaño tras pase del ‘10′.

“Sí, con un poquito más de tranquilidad. Maro tenía tiempo para pararla y cruzar la pelota. Pero, para mí hubo situaciones que teníamos que liquidarlo y lo pagamos, por eso nos vamos caliente”, siguió Tévez.

“Todas son equivocaciones de nosotros, los últimos dos clásicos; por no tener la cabeza fría, cometemos errores no forzados y que lo empatamos. Y este que nos empataron cuando no tenían mérito de hacerlo. Entonces, esa es la calentura”, concluyó.

