Di Maria: Pochettino habló sobre la intimidad al saber del robo a la familia

Durante el partido entre París Saint-Germain y Nantes por la Ligue 1, Ángel Di María tuvo que ser cambiado de emergencia. El entrenador del conjunto parisino, Mauricio Pochettino, sacó al ‘Fideo’ porque en ese preciso momento su familia estaba sufriendo un robo en su domicilio . Tras el duelo, el estratega se refirió al hecho en sí y contó cómo fue la intimidad del vestuario al contarles lo sucedido.

“Hay situaciones extrafutbolísticas a las que tenemos que estar atentos y creo que los futbolistas son los primeros que saben, como nosotros, de la decepción de haber perdido los tres puntos. Pero hay situaciones que ustedes ya saben...”, comenzó a contar el argentino en la conferencia de prensa tras la derrota por 2-1.

Mauricio Pochettino contó también cómo tomó el plantel parisino la terrible noticia. “El grupo está preocupado, no solo por la derrota, sino por otras cosas de las que seguramente ustedes ya tienen conocimiento. No es una excusa, pero sí hubo una baja de energía no normal”.

Finalmente el estratega se mostró consternado por lo que ocurrió tanto a Di María como a Marquinhos , quien también sufrió un robo en su hogar. “Hablamos con los jugadores, pero no de lo que pasó futbolísticamente. Ya tendremos tiempo de hablar de eso mañana o pasado”.

Ladrones le quitaron medio millón a Di María

De acuerdo a información de Le Parisien y L’Equipe, el robo fue a una caja fuerte que contenía relojes y joyas valorizadas en medio millón de euros. La misma se encontraba en la planta alta del domicilio.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.