Benzema sobre Cristiano Ronaldo: “Hicimos muchas cosas en el Real Madrid”

No hay lugar a dudas de que Karim Benzema y Cristiano Ronaldo conformaron la mejor dupla goleadora de los últimos tiempos con cuatro Champions Leagues incluidas, algo sin precedentes. El francés se refirió al crack de la Juventus en conferencia de prensa.

“Con Cristiano Ronaldo hicimos muchas cosas en el Real Madrid. La verdad no sé cómo está en la Juventus. Conmigo siempre se ha portado bien. No sé si va a volver aquí”, señaló el ‘Gato’.

Por otro lado, los periodistas también le preguntaron sobre una posible transferencia del atacante noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland, quien es el actual goleador de la Champions League.

“Yo no voy a hablar de jugadores que no están aquí. Cada mes se habla de gente que no está y de jugadores que meten muchos goles. Él anota bastantes en su equipo. Si un día tiene la oportunidad de venir, que venga”, indicó Karim Benzema.

Asimismo, el delantero francés se refirió a su continuidad en la institución merengue, ya que su contrato entrará en su etapa final cuando culmine la presente temporada 2020-2021.

“Yo vivo el día a día en el Real Madrid. Tengo contrato hasta 2022 y la puerta siempre está abierta. Si el presidente me quiere renovar, estoy aquí y espero seguir aquí. Cada vez me cuido más, entreno más. No sé si estoy en mi mejor momento. Entreno muy fuerte para llegar al día del partido y voy a continuar así. Me encanta el nivel alto y disfruto jugando en este equipo”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.