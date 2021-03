América vs. Chivas EN VIVO por TUDN se miden HOY, domingo 14 de marzo, en una nueva edición del clásico mexicano. El encuentro, válido por la fecha 11 del Torneo Guard1anes de la Liga MX 2021, se jugará en el Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Guadalajara en Jalisco, a partir de las 8.00 p. m. (hora mexicana) y 9.00 p. m. (hora peruana).

Los derechos de transmisión del duelo están a cargo de TUDN, Chivas TV, Azteca Deportes, Afizzionados y Las Estrellas para México, Las Estrellas en Argentina y Universo Now y Telemundo Deportes en USA. Además, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para llevarte todas las incidencias, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto, las tarjetas amarillas y rojas y los goles.

América remontó 2-1 al León con goles de Henry Martín y Federico Viñas al último minuto. El conjunto de Santiago Solari sumó tres triunfos consecutivos en el campeonato que lo sitúan en la segunda casilla con 22 puntos, a siete del líder Cruz Azul.

En tanto, Chivas de Guadalajara empató 1-1 con Mazatlán con tanto de Jesús Molina y acumuló una racha de seis partidos sin perder en el torneo. Se ubican en la décima posición con 12 puntos, a siete unidades de conseguir un cupo a la serie final.

¿A qué hora juega América vs. Chivas?

México: 8.00 p. m.

Guatemala: 8.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (lunes 15)

¿Qué canal transmite América vs. Chivas en USA?

En los Estados Unidos, la transmisión EN VIVO del América vs. Chivas irá por los canales Universo Now y Telemundo Deportes.

¿Qué canal transmite América vs. Chivas en México?

En México, TUDN, Chivas TV, Azteca Deportes, Afizzionados y Las Estrellas serán los canales encargados de la transmisión en directo del América vs. Chivas.

¿Dónde ver América vs. Chivas EN VIVO ONLINE GRATIS?

En México, este partido por la Liga MX podrá verse a través de TUDN. En los Estados Unidos, podrás ver el América vs. Chivas EN VIVO por TUDN USA, tanto por TV como por su web y su aplicación. Conoce dónde podrás encontrar dicha señal.

¿Cómo ver América vs. Chivas EN VIVO en TUDN?

Para ver la transmisión del América vs. Chivas en Estados Unidos, puedes hallar la señal de TUDN en estos canales, según tu compañía de televisión de cable o satélite:

AT&T: 658

DirecTV: 464 (SD y HD)

Verizon FiOS: 1524

Dish: 869 (HD).

También puedes mirar la señal EN VIVO de TUDN en su página web oficial y en su app para dispositivos móviles.

¿Cómo ver TUDN online gratis en USA?

Puedes ver la programación de TUDN EN VIVO por internet desde su portal web www.tudn.com. Recuerda que para disfrutar estas transmisiones debes ingresar los datos de tu proveedor de TV de paga.

Asimismo, si deseas mirar el América vs. Chivas EN VIVO por TUDN desde un dispositivo móvil, puedes descargar la aplicación TUDN: TU Deportes Network desde App Store o Google Play para equipos Apple y Android. Al igual que en la web, debes ingresar los datos de tu servicio de TV por cable o satélite.

América vs. Chivas EN VIVO por internet gratis

Si no podrás estar al frente de un televisor a la hora del clásico entre América vs. Chivas, existe la posibilidad de seguirla por INTERNET GRATIS a través de la plataforma de TUDN. Además, La República Deportes realizará una cobertura especial con las mejores incidencias del clásico entre América vs. Chivas.

