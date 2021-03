Reynoso tras sumar nueve victorias seguidas: “Estamos lejos del objetivo”

La solidez que alcanzó Cruz Azul con Juan Reynoso se evidencia en los últimos nueve enfrentamientos que asumió en la Liga MX, en los que alcanzó el puntaje perfecto, 27 de 27 en disputa, y logró ubicarse en la zona más alta de la clasificación mexicana.

Sin embargo, el entrenador peruano se toma las cosas con calma, pues sabe que la competencia es de largo aliento, por lo cual ahora debe sostener el ritmo ganador que sus pupilos han demostrado.

“Ni el más optimista esperaría que lleváramos este paso, el techo de este equipo no está cerca aún, los resultados están refrendando el trabajo , si es difícil en cualquier liga ganar cuatro juegos imagínate ganar nueve, es un equipo con humildad y compromiso”, sostuvo Juan Reynoso en conferencia.

Asimismo, el exjugador de la selección peruana aseguró que la victoria ante Monterrey quedó en el pasado, pues su concentración ya está enfocada en su más cercano partido. “T enemos humildad y los pies de plomo, estamos lejos del objetivo, el próximo rival será el Atlas , no nos dejamos llevar aún”, expresó.

Juan Reynoso no se siente ganador, pero confiesa que este momento positivo sirve como una importante dosis para su plantel, aunque eso podría ser usado por sus próximos rivales,

“Estoy contento, estoy feliz, a los jugadores los veo entendiendo la idea, me preocupa que ahora todos saldrán a jugar a no dejarnos ganar, el Atlas será el primero que buscará eso (...) Los partidos son de 95 minutos o más, no son iguales, pero somos contundentes cuando el juego nos favorece, el equipo demuestra madurez, estando así sales campeón en la liga que me digas”, enfatizó.

