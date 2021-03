Messi se enfada con hinchas del Barcelona que intentaron grabarlo en su auto

En las últimas horas se ha hecho viral un video en el que se aprecia a Lionel Messi enojado con algunos hinchas del Barcelona que intentaban grabarlo mientras salía en su auto.

El futbolista rosarino les cuestionó a los aficionados blaugranas: “¿Para qué siempre graban los mismos videos”, con un rostro poco amigable.

Lionel Messi salía del entrenamiento culé y varios simpatizantes estaban grabando la salida de los ‘pupilos’ de Ronald Koeman. Uno de los más esperados era el ’10′ catalán, quien bajó la ventanilla para decirles: “Si ya hicieron un montón de videos (...) ¿les parece normal hacer siempre lo mismo?”, rápidamente, el grupo de hinchas se disculpó por el suceso: “Perdón Leo, perdón”.

Javier Zanetti sobre Lionel Messi: “Seguirá en el Barcelona”

El futuro de Lionel Messi es uno de los puntos más importantes en las últimas semanas del fútbol mundial. Las posibles ofertas del Manchester City y PSG han acaparado las portadas de diversos diarios. Javier Zanetti se refirió al futuro del ’10′ en el FC Barcelona.

“Se está hablando mucho de su futuro, pero creo que, aunque hay muchos interesados, Messi seguirá en el Barcelona”, aseguró el ‘Pupi’, quien fue capitán de la selección argentina.

“¿Ver a Messi jugar algún día en el Inter? No podemos decir que sí, porque es jugador del Barcelona, hay que respetar su carrera y su club. Y por respeto al nuestro, no me gusta hablar de estas cosas”, aseveró el exfutbolista argentino para OnTime Sports.

