Melgar decepcionó en su primera presentación con un empate ante la ‘U’

En uno de los partidos de peor nivel en el inicio de la Liga 1, el FBC Melgar empató 1-1 con Universitario de Deportes. Toda la confianza que el hincha se había generado por los aceptables partidos amistosos previos al inicio del torneo se desmoronó con una floja actuación del conjunto arequipeño en el estadio Alberto Gallardo de Lima.

Si es que el nuevo entrenador, Néstor Lorenzo, quiso plasmar una idea de juego ofensiva, no se entendió en ningún momento. En conjunto, nunca hubo juego. Sin ser el rival un equipo que complique el partido, no hubo el fútbol que concrete de una vez el resultado a favor. La tarde se llenó de jugadas absurdas en las que Melgar no tuvo capacidad de sacar el triunfo y llevarse los tres puntos.

Gutiérrez falló el penal ante Cáceda. (Foto: Liga 1).

Fue pésimo el remate de penal del jugador Joel Sánchez, engreído de los hinchas arequipeños, quien pateó muy mal un tiro que podría haber significado un triunfo, aunque este no fuera merecido. Los dos equipos que estuvieron en la cancha mostraron un fútbol tan lento y aburrido que solo creaba expectativa cuando las faltas eran intrascendentes o generaban el grito de un aburrido narrador de radio.

Nada justifica que Melgar solo haya tenido en cancha a dos de los cinco extranjeros que contrató para este año. Bordacahar estuvo bien marcado y tapado en las posibles de proyecciones por el costado derecho. El trabajo de Bustos, el quinto refuerzo argentino, fue vacío cuando ocupó el lugar de Sánchez en el medio campo. Fue tan improductivo como el mismo Joel que falló un penal pateado como si estuviera en un campo de barrio de su natal Majes en Arequipa.

Por momentos estuvo parejo el partido entre FBC Melgar y Universitario de Deportes. (Foto: Liga 1).

Melgar no tuvo es sus filas a tres jugadores extranjeros: Bernardo Cuesta en el ataque, Fabio Pereyra en defensa y Horacio Horzán, todos argentinos, Ellos hubieran podido mostrar una mejor imagen del FBC Melgar ante la “U”. El portero José Carvallo fue figura del partido.

Una pronta revancha podría darse el jueves cuando Melgar juegue la Copa Sudamericana ante Carlos Mannucci en Lima. El club arequipeño dejó serias dudas sobre el trabajo en su pretemporada.