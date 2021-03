Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO se enfrentan este domingo 14 de marzo (ONLINE gratis por internet vía Fox Sports Premium) por la jornada 5 de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino. Esta nueva edición del Superclásico tendrá lugar en La Bombonera y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Horario del partido de Boca Juniors vs. River Plate

Si te gustan los clásicos sudamericanos y estás con ansias de ver Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO, a continuación te damos a conocer los horarios de este atractivo choque en los distintos países del mundo:

Países Horario del Boca Juniors vs. River Plate México 3.00 p. m. Perú 4.00 p. m. Colombia 4.00 p. m. Ecuador 4.00 p. m. Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) 4.00 p. m. Bolivia 5.00 p. m. Venezuela 5.00 p. m. Argentina 6.00 p. m. Uruguay 6.00 p. m. Paraguay 6.00 p. m. Chile 6.00 p. m. Brasil 6.00 p. m. España 10.00 p. m.

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO por Fox Sports Premium

Narración: Sebastián ‘Pollo’ Vignolo

Comentarios: Diego Latorre

Campo de juego: Marcelo Benedetto y Gustavo Yarroch.

Encargados de la transmisión del Boca Juniors vs. River Plate por Fox Sports Premium. Foto: Puntaje Ideal

¿Cómo ver Fox Sports Premium EN VIVO?

Fox Sports Premium será uno de los canales responsables de transmitir el Superclásico Boca vs. River. No obstante, si por alguna razón no puedes acceder a esta señal, tienes la opción de seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes desde tu móvil.

Antina: 20 (SD) y 200 (HD)

Televisora Color: 62 (HD)

Telecentro: 206 (SD)

DirecTV: 604 (SD) y 1604 (HD)

InTV: 629 (HD)

Cablevisión: 123 (Digital) y 603 (HD)

Telecentro: 111 (Digital) y 1017 (HD)

TeleRed: 58 (Digital) y 128 (HD)

Disney+: 455 (SD) y 1455 (HD)

Supercanal: 131 (Digital) y 130 (HD)

Claro TV: 120 (HD)

Movistar TV: 251 (HD).

¿Cómo adquirir Fox Sports Premium para ver Boca Juniors vs. River Plate?

Selecciona el título que quieras ver y verifica tu suscripción de TV paga

Ingresa tu usuario y contraseña

Elige tu país, selecciona tu proveedor de TV paga y completa el proceso de verificación con los pasos indicados para comenzar a disfrutar.

Posibles alineaciones del Boca Juniors vs. River Plate

Boca Juniors: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Lisandro López; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Frank Fabra; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tévez.

River Plate: Franco Armani; Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Robert Rojas; Milton Casco, Enzo Pérez, Fabrizio Anglieri, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

