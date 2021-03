Chivas vs. América EN VIVO ONLINE GRATIS se enfrenten en un partido por la Liga MX HOY domingo 14 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por el canal de TV TUDN, Chivas TV, Las Estrellas, Azteca Deportes, y Afizzionados a partir de las 9.00 p. m. de Perú desde el Estadio Akron. Asimismo, puedes revisar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía La República Deportes.

El argentino Santiago Solari asumirá su primer clásico como entrenador de las Águilas del América con todo a favor para salir adelante este domingo ante las Chivas de Guadalajara. Este duelo corresponde a la undécima jornada del Torneo Clausura mexicano.

De la mano de Solari, el América es el segundo equipo con mejor rendimiento tras las primeras 10 fechas del campeonato. Ocupa el segundo lugar con siete victorias, un empate, dos derrotas y 22 puntos, cinco menos que el líder Cruz Azul, ya que perdió en la mesa el partido ante el Atlas.

Con información de EFE.

Chivas vs. América: ficha del partido

Partido América vs. Chivas ¿Cuándo juegan? Hoy domingo 14 de marzo ¿Dónde? Estadio AKRON ¿A qué hora? 9.00 p. m. de Perú ¿En qué canal? TUDN En Vivo, Chivas TV, TUDN, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7 y Afizzionados

¿A qué hora juegan Chivas vs. América?

Si quieres ver Chivas vs. América, aquí te mostramos los horarios de este compromiso alrededor del continente:

México: 8.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Miami y Nueva York): 9.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Chivas vs. América: ¿en qué canales ver el partido por la Liga MX?

Chivas vs. América en México: TUDN En Vivo, Chivas TV, TUDN, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7 y Afizzionados

Chivas vs. América en Estados Unidos: ESPN Deportes+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ESPN Deportes, TUDN USA, Univision.

¿Cómo ver el Chivas vs. América LIVE STREAMING por TUDN?

Sky: 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: 501 (SD) y 890 (HD)

Megacable: N/A

Dish: N/A

Total Play: 503 (SD).

¿Qué canal transmite Chivas vs. América en USA?

En los Estados Unidos, la transmisión EN VIVO del Chivas vs. América irá por los canales Universo Now y Telemundo Deportes.

¿Qué canal transmite Chivas vs. América en México?

En México, TUDN, Chivas TV, Azteca Deportes, Afizzionados y Las Estrellas serán los canales encargados de la transmisión en directo del Chivas vs. América.

¿Dónde ver Chivas vs. América EN VIVO ONLINE GRATIS?

En México, este partido por la Liga MX podrá verse a través de TUDN. En los Estados Unidos, podrás ver el Chivas vs. América EN VIVO por TUDN USA, tanto por TV como por su web y su aplicación. Conoce dónde podrás encontrar dicha señal.

¿Cómo ver Chivas vs. América EN VIVO en TUDN?

Para ver la transmisión del Chivas vs. América en Estados Unidos, puedes hallar la señal de TUDN en estos canales, según tu compañía de televisión de cable o satélite:

AT&T: 658

DirecTV: 464 (SD y HD)

Verizon FiOS: 1524

Dish: 869 (HD).

También puedes mirar la señal EN VIVO de TUDN en su página web oficial y en su app para dispositivos móviles.

¿Cómo ver TUDN online gratis en USA?

Puedes ver la programación de TUDN EN VIVO por internet desde su portal web www.tudn.com. Recuerda que para disfrutar estas transmisiones debes ingresar los datos de tu proveedor de TV de paga.

Asimismo, si deseas mirar el Chivas vs. América EN VIVO por TUDN desde un dispositivo móvil, puedes descargar la aplicación TUDN: TU Deportes Network desde App Store o Google Play para equipos Apple y Android. Al igual que en la web, debes ingresar los datos de tu servicio de TV por cable o satélite.

Chivas vs. América EN VIVO por internet gratis

Si no podrás estar al frente de un televisor a la hora del clásico entre Chivas vs. América, existe la posibilidad de seguirla por INTERNET GRATIS a través de la plataforma de TUDN. Además, La República Deportes realizará una cobertura especial con las mejores incidencias del clásico entre Chivas vs. América.

¿Qué canal es TUDN en vivo?

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD)

Total Play: canal 503 (SD), canal 504 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1547 (HD)

Total Play: canal 530 (HD).

¿Qué canal es Azteca 7?

Dish: canal 107 (SD), canal 607 (HD)

Star TV: canal 107 (SD)

Izzi: canal 7 (SD), canal 107 (SD), canal 807 (HD).

