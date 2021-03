Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE se enfrentan HOY domingo 14 de marzo en partido por la jornada 5 de la Copa de la Liga Profesional 2021. El clásico argentino se jugará a las 4.00 p. m. (hora peruana) - 6.00 p. m. (hora argentina) en el Estadio La Bombonera con transmisión EN DIRECTO por la señal de ESPN y ESPN Play para Latinoamérica y Fox Sports Premium y TNT Sports en territorio argentino.

Además, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para llevarte todas las incidencias, las alineaciones confirmadas del Boca Juniors vs. River Plate, el minuto a minuto, las tarjetas amarillas y rojas y los goles.

El superclásico que jugarán este domingo Boca Juniors y River Plate en la Bombonera no tiene un claro favorito tras la goleada del Xeneize en la jornada pasada por 1-7 ante Vélez y la caída del Millonario, que venía de ser campeón de la Supercopa Argentina, como local por 0-1 ante Argentinos Juniors.

¿Cómo llega Boca Juniors?

El Xeneize comenzó el año con algunas dudas y sufriendo demasiado para eliminar a Claypole, de la Cuarta División, en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, la goleada por 1-7 ante Vélez Sarsfield, uno de los líderes de la Zona B, de la semana pasada mantiene viva la ilusión de los fanáticos.

Boca Juniors es cuarto de la Zona B con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates, a una unidad de los tres líderes: Lanús, Independiente y Vélez.

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario goleó por 0-5 a Racing Club la semana pasada y se consagró campeón de la Supercopa Argentina con un nivel superlativo. Sin embargo, este lunes cayó por 0-1 como local en la cuarta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol ante Argentinos Juniors, que había perdido los tres partidos anteriores.

Pese a ser superior, el Millonario no pudo mantener el nivel que demostró ante Racing y quedó a seis puntos de Colón de Santa Fe, el líder de la Zona A.

Boca Juniors vs. River Plate: bajas confirmadas

Julio Buffarini, Emmanuel Mas y Eduardo Salvio están descartados por lesión en Boca Juniors. Mientras que Javier Pinola es la única baja por lesión en River Plate.

Boca vs. River vía ESPN y Fox Sports Premium

Relatos: Sebastián Vignolo

Comentarios: Diego Latorre

Campo de juego: Marcelo Benedetto y Gustavo Yarroch

Boca Juniors vs. River Plate vía TNT Sports

Relatos: Pablo Giralt

Comentarios: Juan Pablo Varsky

Campo de juego: Ignacio Berzuk y Maximiliano Grillo

River vs. Boca vía TyC Sports Internacional

Relatos: Carlos Lema

Comentarios: Eduardo Ramenzoni

Boca vs. River: ficha del partido

Partido Boca vs. River ¿Cuándo juegan? Domingo 14 de marzo ¿Dónde? Estadio La Bombonera ¿A qué hora? 4.00 p. m. (hora peruana) - 6.00 p. m. (hora argentina) ¿En qué canal? ESPN - Fox Sports Premium - TNT Sports

Boca Juniors vs. River Plate: horarios para ver el superclásico

México: 3.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

River Plate y Boca Juniors: canales de transmisión

Perú: ESPN, ESPN Play

Argentina: ESPN Play Sur, TNT Sports, Fox Sports Premium Argentina

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

Internacional: AFA Play

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Uruguay: ESPN Play

Venezuela: ESPN Play

Posibles alineaciones del Boca vs. River

Boca Juniors: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Lisandro López; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Frank Fabra; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tévez.

Entrenador: Miguel Ángel Russo

River Plate: Franco Armani; Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Robert Rojas; Milton Casco, Enzo Pérez, Fabrizio Anglieri, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo

Estadio: La Bombonera

¿Cómo ver Boca vs. River en ESPN Play GRATIS?

Ingresa a espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable y coloca tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Boca Juniors vs. River Plate por ESPN Play EN VIVO

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App, el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Puedes descargar esta aplicación desde la App Store o Google Play.

River vs. Boca EN VIVO por ESPN en Perú y otros países

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Boca vs. River: ¿Qué canal es TNT Sports Argentina?

Señal terrestre de TNT Sports

Antina: 201 (HD)

Cable Televisora Color: 6 (SD) – 61 (HD)

Telecentro: Canal 207.

Señal satélite de TNT Sports

DirecTV: 603 (SD) – 1603 (HD)

InTV: 630 (HD).

Señal cable de TNT Sports

Cablevisión: 124 (Digital) – 604 HD

TeleRed: 59 (Digital) – 129 HD

Express Cablehogar: 113 (Digital) – 813 (HD)

Cabletel: 214 (HD)

Cablevideo Digital: 608 (HD)

Supercanal CTC: 140 (SD) – 1140 (HD)

Del Viento TV: 530 (HD)

Gigared: 219 (HD) – 70 (SD) – 68 (SD).

¿Cómo ver River Plate vs. Boca Juniors en TNT Sports por internet?

En caso de que quieras seguir el Superclásico River Plate vs. Boca Juniors por internet, puedes descargar la app TNT Sports GO, disponible en Google Play y App Store para dispositivos móviles (smartphones o tablets) con sistema operativo Android o iOS.

¿Dónde ver River vs. Boca en TNT Sports GO?

Así como el canal de la que se deriva, la señal de TNT Sports GO solo está disponible en territorio argentino. Para acceder a su contenido es necesario que cuentes con el pack fútbol de TNT Sports en el operador de cable que hayas contratado.

Boca Juniors vs. River Plate: ¿Cómo ver Fox Sports Premium EN VIVO?

Fox Sports Premium será uno de los canales responsables de transmitir el Superclásico Boca vs. River. No obstante, si por alguna razón no puedes acceder a esta señal, tienes la opción de seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes desde tu móvil.

Antina: 20 (SD) y 200 (HD)

Televisora Color: 62 (HD)

Telecentro: 206 (SD)

DirecTV: 604 (SD) y 1604 (HD)

InTV: 629 (HD)

Cablevisión: 123 (Digital) y 603 (HD)

Telecentro: 111 (Digital) y 1017 (HD)

TeleRed: 58 (Digital) y 128 (HD)

Disney+: 455 (SD) y 1455 (HD)

Supercanal: 131 (Digital) y 130 (HD)

Claro TV: 120 (HD)

Movistar TV: 251 (HD).

¿Cómo adquirir Fox Sports Premium para ver River vs. Boca?

Selecciona el título que quieras ver y verifica tu suscripción de TV paga

Ingresa tu usuario y contraseña

Elige tu país, selecciona tu proveedor de TV paga y completa el proceso de verificación con los pasos indicados para comenzar a disfrutar.

