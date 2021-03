Andrea Pirlo sobre críticas a Cristiano Ronaldo: “Él habla en el campo”

Andrea Pirlo, técnico del Juventus, aseguró este domingo que no importa lo que el portugués Cristiano Ronaldo hace “fuera del campo, sino lo que hace dentro”, en referencia al triplete anotado en el partido con Cagliari.

El estratega del cuadro italiano restó importancia a los cuestionamientos que le hicieron al atacante de 36 años, luego de que fueran eliminados de la Champions League frente a Porto. Además, también opinó sobre la negativa de CR7 de hablar con los medios.

“Estaba enfadado, como todo el equipo, no pasar de ronda nos entristeció. No habló porque ya habló en el campo. No es importante lo que hace fuera, sino lo que hace dentro”, dijo Pirlo a Sky Sport, al acabar el partido en el que su equipo ganó por 3-1 al Cagliari.

El portugués Cristiano Ronaldo reaccionó este domingo tras las críticas recibidas por él y Juventus, y marcó un triplete en media hora en la visita al Cagliari. Al celebrar por su tercera ‘diana’, llevó un dedo a una oreja, un mensaje que sería dirigido a sus críticos.

CR7 alcanzó este domingo los 770 goles en su carrera y, según algunas estadísticas, se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol en partidos oficiales. Sin embargo, según otras, ya lo había logrado hace algunas semanas, cuando alcanzó los 763.

