Real Madrid vs. Elche EN VIVO chocan este sábado 13 de marzo (EN DIRECTO gratis por internet vía DirecTV Sports) por la jornada 27 de LaLiga Santander. Este partido tendrá lugar en el Estadio Alfredo Di Stéfano y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Horario del partido de Real Madrid vs. Elche

Si te gusta ver LaLiga Santander y estás interesado en seguir el partido del Real Madrid contra Elche, en esta previa te damos a conocer los horarios alrededor del mundo:

Países Hora del Real Madrid vs. Elche México 9.15 a. m. Perú 10.15 a. m. Colombia 10.15 a. m. Ecuador 10.15 a. m. Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) 10.15 a. m. Venezuela 11.15 a. m. Bolivia 11.15 a. m. Argentina 12.15 p. m. Brasil 12.15 p. m. Uruguay 12.15 p. m. Chile 12.15 p. m. Paraguay 12.15 p. m. España 4.15 p. m.

El Real Madrid viene de tropezar con el Atlético de Madrid el último fin de semana (1-1) en el Wanda Metropolitano y quedó a ocho puntos de los Colchoneros (a dos del FC Barcelona) en la tabla de posiciones de LaLiga Santander.

Los dirigidos por Zinedine Zidane no pueden permitirse más fallos, especialmente en vísperas de recibir el martes al Atalanta por la vuelta de octavos de final de la Champions League (victoria 1-0 en la ida).

Eden Hazard y Sergio Ramos han vuelto a trabajar esta semana al mismo ritmo que sus compañeros tras superar sus lesiones, pero está por ver si estarán ante el Elche (17º) cuando el objetivo es que estén a punto para el duelo por el mencionado torneo.

“Ha tenido una lesión larga, que antes no había tenido, pero tiene un contrato largo y creo que es un jugador que, cuando se ponga bien, lo va a hacer de estupendamente. Estoy convencido”, dijo Zidane sobre el belga en conferencia de prensa, donde también mostró su deseo de que el defensa español renueve con el Real Madrid.

“No sé lo que va a pasar, lo que queremos es que Sergio Ramos siga aquí, es lo que te puedo decir como entrenador porque es un jugador importante para nosotros”, manifestó el técnico francés.

Con información de AFP

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche?

Si quieres ver el partido del Real Madrid vs. Elche por la jornada 27 de LaLiga Santander, podrás sintonizarlo a través de los siguientes canales la transmisión:

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Go

Bolivia: Tigo Sports, DirecTV Go

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Go

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Go

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Go

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Go

España: Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Go

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Go.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Elche por LaLiga

Real Madrid: Courtois, Nacho, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

Elche: Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Mojica, Fidel, Marcone, Guti, Tete Morente, Guido Carrillo y Lucas Boyé.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.