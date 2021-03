Pintado de celeste: Sporting Cristal ganó, goleó y gustó

El vigente campeón del fútbol peruano no negocia el estilo. Y es que ni los cambios sufridos en los últimos meses han trastocado la idea que plasma en el campo de juego de la mano de Roberto Mosquera. Los celestes iniciaron la Liga 1 con las tres ‘G’: ganando, gustando y goleando a Binacional en el estadio Monumental.

Con un once titular que dejó a más de un hombre clave en la obtención del título 2020 en el banco, Sporting Cristal se adueñó del balón y le sacó lustre al parche dorado de campeón que esta vez llevó en el pecho. Las nuevas incorporaciones, como Irven Ávila y Alejandro Hohberg, no desentonaron, mientras que el delantero Percy Liza con solo 20 años recibió el respaldo del comando técnico y no decepcionó. Eso sí, le faltó el gol, pero nada que sus compañeros no pudieran resolver.

Apenas a los 11′ del cotejo los rimenses transformaron su superioridad en gol. Una jugada colectiva que se inició en los pies del ‘Cholito’ Ávila para que Madrid le cediera inteligentemente el balón a ‘Canchita’ Gonzales para que abriera el marcador.

El tanto hizo aún más intenso y emocionante el cotejo que se pintaba de celeste. Cristal sufrió una baja considerable a los 18′ cuando Gianfranco Chávez salió lesionado del campo entre lágrimas y fue reemplazado por Alejandro González, el uruguayo que volvió a la Florida después de doce años. Sin embargo, el poderío del campeón jamás se vino a menos.

Ávila y Liza lideraron la ofensiva sin dar tregua a los dirigidos por ‘Puchito’ Flores. Hohberg también se convirtió en un dolor de cabeza para el golero Raúl Fernández, pero fue Martín Távara quien apareció para decir presente y hacernos aplaudir hasta el hartazgo antes del final de la primera etapa. Creó un espacio desde fuera del área, ingresó de pared con Calcaterra y superó en velocidad a todos para anotar un golazo monumental ante la salida errónea del arquero.

En el complemento la historia no fue distinta. Si bien Binacional intentó llegar al arco de Alejandro Duarte –quien no tuvo mucho trabajo– a través de Arango, no tuvo éxito para alcanzar el descuento. Las cosas se le complicaron aún más tras la expulsión de Ángel Pérez por doble amarilla a los 9′ por una falta contra ‘Canchita’, que sin duda fue la figura del cotejo. A los 16′ Omar Merlo puso el tercero, pero Christofer quería más. A los 32′ de cabeza sentenció todo a favor del vigente campeón. La superioridad del equipo de Mosquera ilusiona a los hinchas celestes que inician este camino pensando en la estrella 21 . Y es que realmente no es prematuro pensar en ello basados en el estilo que destilan en el campo.

El ‘Papá’ debutó con triunfo

Los equipos que han sufrido drásticos cambios en su plantel sufrieron más de lo esperado en el inicio de la Liga 1. UTC, que también cambió de comando técnico, cayó por 1-0 ante Cienciano en el campo de la Videna.

El primer y único grito de gol llegó a los 9′ luego de que Kevin Sandoval envió un córner al primer palo cajamarquino, donde apareció Juan Diego Lojas. El defensa quiso rematar al arco de cabeza, pero terminó dando una asistencia para Luis Álvarez, quien anotó.

Por otro lado, con el solitario tanto de Alexis Rojas (57′), Sport Huancayo venció 1-0 a Municipal en el Monumental. Cabe indicar que UTC y Huancayo medirán fuerzas el miércoles por la Copa Sudamericana.

Sabías que...

Juega la crema. Ángel Comizzo definió el once titular con el que Universitario enfrentará hoy a Melgar en el Alberto Gallardo. José Carvallo, Corzo, Alonso, Quina y Soto (reemplaza a Iván Santillán), Alfageme, Guarderas, Novick, Quintero, Urruti y Gutiérrez.

