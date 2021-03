HOY, viernes 12 de marzo, empieza la jornada 11 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX con dos encuentros más que atractivos. Puebla enfrentará al Atlas en el Estadio Cuahtémoc desde las 8.30 p. m. El equipo del peruano-mexicano Santiago Ormeño está ubicado en la sexta posición con 16 unidades, por lo que buscará una victoria para escalar posiciones. El otro partido será entre Juárez vs. Pumas (10.30 p. m.) en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El sábado 13 de marzo se realizarán tres enfrentamientos. El primero de ellos será el Tigres vs. Mazatlán (8.00 p. m.) en el Estadio Universitario, el segundo será protagonizado por el líder Cruz Azul de Yoshimar Yotún y Juan Máximo Reynoso ante Monterrey (10.00 p. m.) en el Azteca. La Máquina Azul se ubica en el primer puesto con 24 unidades. El tercero duelo será entre Tijuana vs. Santos Laguna (11.06 p. m.) en el Estadio Caliente.

La jornada 11 culmina este domingo 14 de marzo con cuatro encuentros, donde el ‘plato fuerte’ es el clásico de México. Toluca vs. Pachuca (1.00 p. m.) jugarán en el Nemesio Díez, mientras que Quéretaro vs. San Luis (7.00 p. m.) lo harán en La Corregidora. Las Chivas de Guadalajara y América se verán las caras en el Estadio Akron desde las 9.00 p. m. y, finalmente, León vs. Necaxa (11.00 p. m.) en el Estadio León.

Programación de la Liga MX

Fecha Hora Partido Estadio 12/03/21 8.30 p. m. Puebla vs. Atlas Cuauhtémoc 12/03/21 10.30 p. m. Juárez vs. Pumas Olímpico Benito Juárez 13/03/21 8.00 p. m. Tigres vs. Mazatlán Universitario 13/03/21 10.00 p. m. Cruz Azul vs. Monterrey Azteca 13/03/21 11.06 p. m. Tijuana vs. Santos Laguna Caliente 14/03/21 1.00 p. m. Toluca vs. Pachuca Nemesio Díez 14/03/21 7.00 p. m. Querétaro vs. San Luis La Corregidora 14/03/21 9.00 p. m. Chivas vs. América Akron 14/03/21 11.00 p. m. León vs. Necaxa León

Tabla de posiciones de la Liga MX

Tabla de posiciones acumulada. Foto: Flashcore

