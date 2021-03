Liga 1 2021: los favoritos de la primera fecha, según las apuestas

Después de superar varios inconvenientes, la Liga 1 2021 arranca este viernes 12 de marzo con la realización de tres partidos: Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo, Cienciano vs. UTC y Binacional vs. Sporting Cristal. La casa de apuestas Betsson, patrocinador oficial del torneo, dio a conocer qué equipos son los favoritos para quedarse con el triunfo en estos y el resto de los encuentros de la jornada inicial.

Para el duelo inaugural, el equipo huancaíno parte como favorito ante los ediles, cuyo triunfo o empate comparte cuota idéntica. En el caso del segundo choque, la balanza se inclina a favor del cuadro cusqueño pese a que su rival UTC jugará la Copa Sudamericana esta temporada.

El partido en el que se observa más claramente el favoritismo hacia un club es el Binacional vs. Sporting Cristal. Los rimenses, vigentes campeones, pagan apenas 1,38 veces por la victoria, mientras que los puneños tienen asignada una cuota de hasta ocho veces lo apostado, la más alta en toda la fecha 1 del torneo.

Apuestas Liga 1 Betsson - Fecha 1

Partido Gana local Empate Gana visitante Municipal vs. Sport Huancayo 3,00 3,00 2,55 Cienciano vs. UTC 2,55 2,90 3,10 Binacional vs. Cristal 8,00 4,75 1,38 Mannucci vs. Cantolao 2,00 3,40 3,75 Ayacucho FC vs, San Martín 2,95 3,40 2,35 Universitario vs. Melgar 2,60 2,85 3,10 Sport Boys vs. César Vallejo 4,33 3,40 1,87 Alianza Atlético vs. Carlos Stein 2,35 3,40 2,95 Alianza UDH vs. Cusco FC 2,70 3,40 2,55

Para el Mannucci vs. Cantolao, los pronósticos dan como ganador el conjunto trujillano. Ayacucho FC, que viene de caer goleado ante Gremio en la Copa Libertadores, tiene menor opción de salir triunfador ante San Martín, según las previsiones.

Universitario, subcampeón del 2020, hará frente a un difícil encuentro ante Melgar. Los cremas pagan 2,60 veces lo invertido si se quedan con los tres puntos, cantidad no muy lejana a los 3,10 que recibirían quienes apuesten por una victoria de los arequipeños

Finalmente, César Vallejo, Alianza Atlético y Cusco FC son los favoritos en sus cruces ante Sport Boys, Carlos Stein y Alianza Universidad, respectivamente. Esta primera fecha del campeonato, cuya primera fase se desarrollará en su totalidad en Lima, terminará el lunes 15 de marzo.

Así se juega la primera fecha del torneo peruano. Foto: Liga 1 Betsson

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.