Javier Zanetti sobre Lionel Messi: “Seguirá en el Barcelona”

El futuro de Lionel Messi es uno de los puntos más importantes en las últimas semanas del fútbol mundial. Las posibles ofertas del Manchester City y PSG han acaparado las portadas de diversos diarios. Javier Zanetti se refirió al futuro del ‘10′ del FC Barcelona.

“Se está hablando mucho de su futuro, pero creo que, aunque hay muchos interesados, Messi seguirá en el Barcelona”, aseveró el ‘Pupi’, quien fue capitán de la selección argentina.

“¿Ver a Messi jugar algún día en el Inter? No podemos decir que sí porque es jugador del Barcelona hay que respetar su carrera y su club. Y por respeto al nuestro, no me gusta hablar de estas cosas”, aseveró el exfutbolista argentino para OnTime Sports.

La eliminación del FC Barcelona en la Champions League frente al PSG de Mbappé dejaron las opciones más abiertas que nunca para que el argentino se marche de la Ciudad Condal.

Navas, figura frente al Barcelona

El portero Keylor Navas fue, para la prensa francesa, el gran salvador del París Saint Germain (PSG) en el partido frente al Barcelona en el que, con un empate 1-1 y gracias a la ventaja en la ida, pudo calificarse para los cuartos de final de la Champions League.

L’Équipe se rindió ante el exfutbolista del Real Madrid en su portada, en la que aparece la imagen del guardameta costarricense y un título a toda página: “El Mesías es Navas”.

Con información de AFP.

