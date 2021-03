Gallardo sobre el Boca vs. River: “En los clásicos juega la parte emocional”

En la antesala del superclásico argentino entre Boca Juniors vs. River Plate, el entrenador Marcelo Gallardo se refirió al compromiso sin dar detalles de lo que alineará en su once y dejando en claro que no se considera favorito.

Lo que el estratega de los millonarios sí aseguró es que ambas escuadras involucrarán la parte mental en el enfrentamiento que tendrá como escenario a la Bombonera, este domingo 14 de marzo a las 4.00 p. m. según el horario peruano.

“Los equipos se conocen mucho. Los pequeños detalles son los que marcan una diferencia. Siempre en los clásicos juega la parte emocional y los futbolistas que suelen destacarse tienen que tener ese ingenio y tratar de salirse de lo que genera el contexto. Hay mucho de emocional”, expresó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

Boca Juniors y River Plate se chocarán por segunda vez en este 2021. Foto: AFP

Asimismo, no adelantó las novedades que podría presentar en su once. “Dependerá para ustedes lo que sea una sorpresa. Tengo el equipo, pero no estoy en condiciones de darlo. Son tan importantes los titulares como los que pueden entrar para cambiar el partido”.

Sobre las posibles ausencias de elementos claves en Boca Juniors, el técnico de River Plate aseguró que al margen de esas noticias, él solo se concentra en el trabajo que sus pupilos deben presentar.

“No me dejo llevar por información que no sea oficial. Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano como equipo. Depende absolutamente de nosotros. No me cambia absolutamente nada más allá de la importancia de los futbolistas rivales para su funcionamiento. No va a modificar mi pensamiento respecto a cómo queremos afrontar el partido”, sostuvo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.