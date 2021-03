Barcelona: Marcelo Gallardo se refirió a la oferta que rechazó del culé

Antes de la llegada de Ronald Koeman al FC Barcelona se manejaron varios nombres como posibles entrenadores, entre los que destacaba Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate. Finalmente, el holandés se pondría al mando del equipo culé y el argentino seguiría siendo millonario. Tiempo después, el ‘Muñeco’ se refirió a la posibilidad de haber sido el estratega de Lionel Messi y compañía.

Durante la conferencia de prensa como antesala al partido entre Boca Juniors vs. River Plate, Marcelo Gallardo fue cuestionado sobre si rechazó la oferta de dirigir al FC Barcelona. “No estoy para contestar cosas que de las cuales no estoy pensando en este momento. Tengo un partido importante el domingo como para pensar en algo que pasó meses o no sé cuanto tiempo atrás”, señaló.

En esa misma línea, le consultaron sobre una posible oferta del lejano país de Arabia Saudita. Ante esto, Marcelo Gallardo mostró su molestia: “¿Tienes otra pregunta? ¿No tienes otra pregunta en serio?”, añadió el estratega de River Plate.

El equipo de Boca para enfrentar a River

Boca Juniors y River Plate chocarán este domingo 14 de marzo en La Bombonera desde las 4.00 p. m. por la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional 2021. Para este cotejo, el entrenador Miguel Ángel Russo realizará algunas variantes.

Este sería el equipo xeneize para el Superclásico Argentino: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Izquierdoz, Lisandro López; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Frank Fabra; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tévez.

