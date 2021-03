Real Madrid: Sergio Ramos habló sobre su posible renovación con el equipo

Uno de los temas que tiene en vilo a los hinchas madridistas es la no renovación de Sergio Ramos. El defensor de 34 años culminará contrato con el Real Madrid a final de temporada y hasta el momento no se ha confirmado si seguirá en el conjunto blanco o no.

“A mí me gustaría poder decir algo hoy, pero no tengo ninguna novedad, no hay nada nuevo, por lo tanto todo sigue igual”, manifestó el capitán del Real Madrid durante un acto temático para presentar la segunda temporada de su docuserie llamada La leyenda de Sergio Ramos , producida por Amazon.

De acuerdo a los medios españoles, las negociaciones para renovar al defensor se encuentran en punto muerto. Ahora último, el diario AS informó que el conjunto blanco le habría ofrecido un nuevo contrato por las próximas dos temporadas con una rebaja salarial del 10% debido a la pandemia del coronavirus.

“De cara a la renovación, no hay ninguna noticia que os pueda comentar hoy aquí, ya me gustaría, pero sí os garantizo que en cuanto haya alguna novedad o alguna cosa nueva seré el primero en comunicarla”, agregó el zaguero central que cumplirá 35 años a finales de marzo.

Por otro lado, Sergio Ramos confesó que únicamente piensa en volver a jugar y levantar títulos con el Real Madrid. “Yo solo pensaba en volver después de la lesión, intentar terminar la temporada de la mejor manera posible e intentar aspirar a los títulos que tenemos en juego”, añadió el capitán merengue.

