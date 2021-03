Ramos: “Yo no hubiese dejado salir a Cristiano, perdió él y perdió el Madrid”

Tres años después del divorcio ente Real Madrid y Cristiano Ronaldo, los hinchas no superan que el vínculo se haya roto, pues desde entonces ninguna de las partes ha logrado grandes logros, quedándose en camino a la gloria de la Champions League.

Esta afirmación es compartida por el defensa y capitán del club blanco Sergio Ramos, quien aseguró que si hubiese tenido el poder en la institución madrileña, no hubiese permitido la partida de CR7.

“ Perdió Cris y perdió el Madrid. Yo no le hubiese dejado salir porque es de los mejores y nos hubiese acercado más a ganar. Son relaciones que tienen que ser de por vida, tiene que ser una fusión de equipo. Es un jugador determinante que nos ayuda a ganar”, manifestó Sergio Ramos a Ibai Llanos.

En cuanto a la reciente eliminación de Juventus —club de Cristiano Ronaldo— de la Champions League, el zaguero español explicó que probablemente sucedió por minimizar al rival: “Te demuestra que el fútbol cada vez está más igualado. La ‘Juve’ era favorita, pero no se puede despreciar a ningún rival. Pero la eliminación me es indiferente”, sostuvo.

En cuanto a las opciones que en se mencionaron sobre su posible acercamiento al Barcelona, el capitán del Real Madrid aseguró que no son ciertas, además que no tiene contemplada la idea de llegar al archirrival de su actual equipo.

“Opciones no hay ninguna. A Laporta le tengo cariño, me lo encontré una vez y me cayó bien. Pero hay cosas en la vida que no las compra el dinero, es algo imposible”, finalizó Sergio Ramos.

