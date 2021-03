Ver Manchester United vs. AC Milan EN VIVO vía ESPN. ¡Duelo de históricos! Manchester United y AC Milan se miden HOY jueves 11 de marzo desde las 12.55 p. m. (hora peruana) en el mítico Old Trafford por el partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2021 . El cotejo contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO por parte de ESPN para toda Latinoamérica, mientras que La República Deportes te traerá el minuto a minuto de manera ONLINE GRATIS.

Manchester United y AC Milan se enfrentarán por primera vez en la Europa League. Ambos cuadros acostumbrados a alzarse con la ‘Orejona’, han tenido campañas irregulares en los últimos años, por lo que esperan obtener la copa del segundo torneo más importante del viejo continente.

Manchester United vs. AC Milan: ficha del partido

Partido Manchester United vs. AC Milan ¿Cuándo juegan? Jueves 11 de marzo ¿Dónde? Estadio Old Trafford ¿A qué hora? 12.55 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, ESPN Play

Manchester United vs. AC Milan: noticias de los equipos

Para este encuentro, el entrenador Ole Gunnar Solskjaer tendrá más dudas que certezas a la hora de armar su once titular. Por ejemplo, Marcus Rashford salió lesionado el último domingo, por lo que no sería tomado en cuenta. Donny van de Beek tampoco vería acción, pues no ha estado presente en ninguno de los últimos cinco partidos del Manchester United.

Paul Pogba, Juan Mata y Phil Jones también se suman a la lista de lesionados. David De Gea se encuentra en España debido al nacimiento de su hijo y su lugar será tomando por Dean Henderson.

Por otro lado, Stefano Pioli volverá a rotar a su equipo, como lo ha venido haciendo durante toda la Europa League. El estratega no podrá contar con Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer. Ante estas bajas, saltan los nombres de Hakan Calhanoglu, Ante Rebic y Theo Hernández.

Los Diablos Rojos y Rossoneros chocarán en Old Trafford. Foto: Prensa Manchester United

Manchester United vs. AC Milan: cómo llegan a este encuentro

Manchester United avanzó a la siguiente fase de la Europa League tras golear 4-0 en el global a la Real Sociedad. Por su parte, el AC Milan dejó en el camino a la Estrella Roja por los goles de visita después igualar 3-3 en la llave. Los Rojinegros, con opciones de ganar la Serie A, intentarán dar el golpe en Old Trafford para cerrar la eliminatoria en casa.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. AC Milan?

México: 11.55 a. m.

Perú: 12.55 p. m.

Ecuador: 12.55 p. m.

Colombia: 12.55 p. m.

Bolivia: 1.55 p. m.

Venezuela: 1.55 p. m.

Chile: 2.55 p. m.

Paraguay: 2.55 p. m.

Argentina: 2.55 p. m.

Uruguay: 2.55 p. m.

Brasil: 2.55 p. m.

¿En qué canal ver Manchester United vs. AC Milan?

Perú: ESPN, ESPN Play

Argentina: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

Italia: Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 252

México: ESPN 2 Norte, ESPN Play

Paraguay: ESPN, ESPN Play

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 1, BBC Radio 5 Live, BT Sport Ultimate

Estados Unidos: TUDN App, Paramount+, TUDNxtra, TUDN.com, Univision NOW, UniMás

Uruguay: ESPN Play

¿Qué canal es ESPN 2?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD)

¿Cómo ver ESPN Play GRATIS?

Ingresa a www.ESPNPlay.com , elige el logo de tu operador de cable y coloca tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

¿Cuánto cuesta ESPN Play?

ESPN Play no tiene costo adicional, es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a ESPN Play.

Manchester United vs. AC Milan: pronósticos

Los Diablos Rojos vienen de una victoria y tres empates en sus últimos cuatro enfrentamientos.

Actualmente se encuentran segundos en la Premier League, casualmente, se enfrentarán al que marcha en la segunda casilla de la Serie A.

Diablos Rojos y Rossoneros nunca se han enfrentando en Europa League, pero sí en Champions, donde los italianos se impusieron en las tres veces que jugaron.

Manchester United vs. AC Milan: posibles alineaciones

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, James; Cavani.

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Castillejo; Leao.

Manchester United vs. AC Milan: historial de partidos

Manchester United 3-2 AC Milan

AC Milan 1-2 Manchester United

Manchester United 4-0 AC Milan

AC Milan 2-3 Manchester United

AC Milan 3-0 Manchester United

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.