La eliminación sufrida ante Porto por la Champions League ha traído colación. El expresidente de la Juventus, Giovanni Cobolli (2006-2009), calificó el fichaje de Cristiano Ronaldo como un “error absoluto” .

“¿Fichar a Cristiano Ronaldo fue un error? Claro que sí. Lo he dicho desde el primer día. Aprecio a un grande campeón, pero es demasiado caro y condiciona demasiado”, aseguró el exmandamás del cuadro de Turín en diálogo con Radio Punto Nuovo.

Cobolli no se quedó corto y comparó el rendimiento del delantero portugués con su elevado precio, expresando que “cuesta un millón por gol”. En esa misma línea, pidió que se haga una “revisión crítica que debe nacer de Andrea Agnelli (actual presidente)”, de quien dijo que no tiene colaboradores de calidad.

Cristiano Ronaldo no fue el único a quien criticó, sino también a Pavel Nedved, vicepresidente de la Juventus. Cobolli lo consideró como un “gran campeón”, pero “sin capacidad para ejercer su cargo”. Finalmente se refirió al entrenador Andrea Pirlo, a quien defendió y esperó pueda continuar en el club bianconeri, aunque no gane la Serei A. “No soy crítico con Pirlo, también tuve la experiencia con Ferrara que no fue positiva”, señaló.

Cristiano Ronaldo recibe crítica

El exentrenador de la Juventus, Fabio Capello, culpó a Cristiano Ronaldo en el segundo gol de Porto. “Demiral está demasiado ingenuo, es un error gravísimo. Pero esto ya es lo más grave, Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien este en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, sostuvo para Sky Sports.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.