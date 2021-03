A días del Boca vs. River, Sergio Ramos sacó a relucir su corazón xeneize

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo por la Liga Profesional Argentina en una edición más del Superclásico. Del otro lado del océano Atlántico, Sergio Ramos, líder del Real Madrid, reveló por cual de estos dos clubes se inclina y explicó sus razones.

En conversación con el popular streamer Ibai, el capitán merengue fue consultado por quien simpatizaba. ¿Boca o River? Aquí lo que dijo.

“A mí siempre el fútbol argentino me genera una simpatía porque me han dicho que tengo muchas similitudes: el jugador argentino tiene el cabello largo, de ir siempre al cruce” , empezó el multicampeón con el Real Madrid.

Luego, Sergio Ramos dijo que seguía a Boca Juniors por Maradona. Además, detalló que pudo conocer a River Plate por la amistad con el ‘Pipa’ Higuaín y Javier Saviola (jugadores que estuvieron en el Millonario). Pero si le preguntaban por qué equipo se inclinaba, expresó que simpatizaba más con el club xeneize por “Juan Román Riquelme y La Bombonera” .

¿Sergio Ramos seguirá en Real Madrid?

El defensor de 34 años culminará contrato con el Real Madrid a final de temporada y hasta el momento no se ha confirmado si seguirá en el conjunto blanco.

“A mí me gustaría poder decir algo hoy, pero no tengo ninguna novedad, no hay nada nuevo, por lo tanto todo sigue igual” , manifestó durante un acto temático para presentar la segunda temporada La leyenda de Sergio Ramos, su docuserie producida por Amazon.

De acuerdo a los medios españoles, las negociaciones para renovar al defensor se encuentran en punto muerto. El diario AS informó que el conjunto blanco le habría ofrecido un nuevo contrato por las próximas dos temporadas con una rebaja salarial del 10% debido a la pandemia del coronavirus.

Por otro lado, Ramos confesó que únicamente piensa en volver a jugar y levantar títulos con el Real Madrid. “Yo solo pensaba en volver después de la lesión, intentar terminar la temporada de la mejor manera posible e intentar aspirar a los títulos que tenemos en juego”, añadió el capitán merengue.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.