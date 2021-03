Periodista de ESPN Colombia fue aplastado por una pared en programa en vivo

Un impactante hecho sucedió en la noche del 9 de marzo en un programa deportivo colombiano. Un periodista de fútbol fue aplastado por una pared que estaba detrás suyo. Esto ocurrió durante la transmisión de ESPN FC Radio Colombia, lo cual alarmó a sus compañeros de set, quienes tuvieron que mandar al corte de inmediato. Para sorpresa general, el comunicador salió ileso.

El nombre del periodista es Carlos Orduz, quien sufrió este golpe segundos después de su aparición en ESPN FC. Apenas comenzó el debate, fue sorprendido por una pieza del set que claramente no había sido asegurada correctamente. Como se puede ver en las imágenes, el rostro del analista se golpeó contra el escritorio.

Tras este impactante momento, sus colegas expresaron su preocupación de inmediato y la cadena pasó directamente a los comerciales. Afortunadamente el periodista deportivo reveló que no le sucedió nada y salió ileso del accidente. “Quiero decirles que estoy bien”, expresó en un video Carlos Orduz.

Por otro lado, el analista usó su cuenta de Twitter para agradecer a quienes se preocuparon por él y que felizmente no tuvo lesiones. “A quienes me escribieron y me saludaron por el accidente de anoche, debo contarles que estoy bien, gracias a Dios después del chequeo médico, de los exámenes respectivos, se descartó cualquier tema, solo una magulladura y un golpe en la nariz (sin fractura). Saludos y gracias”, reveló el periodista deportivo.

Mensaje del periodista Carlos Orduz.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.