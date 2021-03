La vuelta de octavos por Champions League arrancó el último martes 9 de marzo con resultados de infarto. Juventus venció en Turín por 3-2 a Porto, pero aun así el equipo portugués pasó la ronda en un cotejo que provocó un sube y baja de emociones. Por otro lado, Dortmund empató 2-2 con Sevilla, pero el equipo alemán pasó a cuartos de final por haber vencido 3-2 en el partido de ida.

Y este miércoles 10 de marzo la Champions continúa con enfrentamientos de infarto: FC Barcelona vs. PSG en el Parque de los Príncipes y Liverpool vs. Leipzig.

Si todavía no sabes cómo ver los juegos de hoy, te presentamos los canales y horarios que debes tener en cuenta para ver en vivo FC Barcelona vs. PSG y Liverpool vs. Leipzig .

¿Cómo ver los partidos de la Champions League EN VIVO?

ESPN

Argentina: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Chile: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Colombia: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Ecuador: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Perú: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Uruguay: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

¿Cómo ver FC Barcelona vs. PSG?

Si quieres ver en vivo y gratis el partido de FC Barcelona vs. PSG, debes sintonizar los canales ESPN y ESPN 2. Desde allí, no te perderás ni un minuto del compromiso por vuelta de octavos de Champions League .

¿Cómo ver el partido Liverpool vs. Leipzig?

Para ver Liverpool vs. Leipzig en vivo y de manera gratuita, sintoniza desde las 3.00 p. m. (hora peruana) ESPN Play, canal que pasará este duelo por la vuelta de octavos de Champions .

¿Dónde seguir en vivo el minuto a minuto de los partidos por la Champions League?

Para seguir en vivo el minuto a minuto de los partidos por la Champions League, puedes visitar La República Deportes, en donde encontrarás información detallada de los encuentros, además de un resumen de cada partido del torneo europeo.

¿Cuál es la programación de los partidos por la Champions League?

Miércoles 10