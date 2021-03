Luis Horna vislumbra el futuro de Juan Pablo Varillas

Luis Horna continúa sumergido en el mundo del deporte y se ha convertido en uno de los voceros de la Cámara Peruana de la Industria Deportiva (CPID), ente que surge en nuestro país con el objetivo de integrar a instituciones, empresas y gestores deportivos para que a través de una labor de promoción sostenida y eficaz de sus actividades puedan hacerlas conocidas y consolidar su prestigio a nivel nacional e internacional.

El extenista profesional dio detalles de la labor que cumplirá la CPID e hizo hincapié en que se verán beneficiados todos los deportes, no solo el tenis. “Estamos enfocados en la industria del deporte en sí, no puntualmente en un deporte y en los diferentes gestores de la industria. El beneficio será a raíz de un trabajo conjunto a mediano y largo plazo para que se vean beneficiadas cada disciplina deportiva”, señaló.

Eso sí, Luis Horna no dudó en hablar sobre la realidad del deporte con el que lo identificamos. “Sin duda alguna no es un halago ser el último peruano en un Grand Slam, me encantaría decir que todos los años tenemos presencia y creo que estamos muy cercanos a tenerlo con Juan Pablo Varillas, me animo a decir que si no hubiésemos tenido la pandemia, eso hubiese pasado el año pasado, pero ya sabemos la situación en la que nos encontramos. Saber que históricamente el tenis ha tenido esa conducta, jugadores cada cierta cantidad de tiempo, no es que vivamos en un país como Argentina, Brasil o Chile, que las generaciones se juntan año tras año”, agregó.

La CPID tiene como misión principal integrar, representar, y capacitar a todos los actores de la industria deportiva en el Perú, para lo cual pondrá a disposición de los interesados los más modernos sistemas tecnológicos que permitirán la profesionalización, crecimiento y sustantiva mejora del rubro.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.